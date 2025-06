BVB bei der Klub-WM in "besonderem Trikot"

Die Spieler von Borussia Dortmund tragen bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) ein neues Trikot. Der BVB startet am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/DAZN) gegen das brasilianische Team Fluminense Rio de Janeiro ins Turnier und wird dann bereits in einem "besonderen Trikot" auflaufen.

Das Jersey in den schwarz-gelben Vereinsfarben wurde nach dem Motto "Paint it Dortmund" designt und ist aus besonderem Material: Sponsor Puma stelle die Shirts aus "nicht mehr benötigtem Polyester" her, hieß es. Im Laufe des Turniers ändert sich das Sponsorenlogo von Evonik zu Vodafone, da Dortmund zum 30. Juni den Hauptsponsor wechselt.

Der BVB spielt bei der Klub-Weltmeisterschaft in der Gruppe F nach Fluminense noch gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika und Ulsan HD FC aus Südkorea.