+++ Update, 29. Januar, 18:49 Uhr: Bericht über mögliche Trennung von Can und Süle +++

+++ Update, 3. Februar, 10:15 Uhr: BVB kassiert öffentliche Transfer-Absage +++

John Textor, seines Zeichens Klub-Boss von Olympique Lyon, hat dem BVB im Werben um Wunschspieler Rayan Cherki öffentlich eine Absage erteilt.

"Rayan Cherki zu Borussia Dortmund? Nein, keine Chance", sagte der US-Amerikaner im Rahmen des Ligue-1-Spiels gegen Marseille am Sonntagabend bei "Canal+". "Er wird nicht gehen."

Die Schwarz-Gelben waren bereits im vergangenen Sommer an dem Offensivspieler interessiert, doch auch seinerzeit kam es nicht zu einem Wechsel. Erst kürzlich wurde in diesem Zusammenhang eine Textnachricht von Textor geleakt, in welcher er formulierte: "Ich bin froh, Ihnen sagen zu können, dass Sie sich verpissen können."

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen sich die Verhandlungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befunden haben. Cherki selbst soll zudem seine Bereitschaft für einen Transfer signalisiert haben.