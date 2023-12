BVB - Edin Terzic nach bitterem Remis: "Das Spiegelbild unserer Mannschaft"

…zu seiner Person: "Ich habe einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und damit habe ich dokumentiert, wie gerne und wie lange ich bei diesem Verein bleiben möchte. Wie lange ich hier bin, das entscheide nicht ich, sondern das entscheiden die Vereinsführung und die Ergebnisse. Die Ergebnisse in den letzten Wochen waren einfach nicht gut, das wissen wir. Aber wir wissen auch, was in uns steckt und das ist das, was es zu nehmen gilt, um aus dieser Ergebniskrise herauszukommen."

…zu den Gründen: "Es ist schwer zu erklären, dass auf einmal vom Anpfiff der zweiten Halbzeit weg eine Verunsicherung, eine Passivität da war. Dann kommt alles auf einmal, dann spielt man hinterher wieder in Unterzahl zu Ende. Wir haben zwei, drei gute Möglichkeiten, dazu das Abseits-Tor. Das ist schwer zu erklären, aber es gehört zu unserer Realität in dieser Saison."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Das ist das Spiegelbild unserer Mannschaft in dieser Saison. Diesmal haben wir die beiden Gesichter innerhalb eines Spiels gezeigt. Ich finde, wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt. Wir können deutlich höher führen und dann kassieren wir kurz vor der Pause das 1:1 und haben dann all das, was wir in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, in der zweiten nicht mehr gut gemacht."

Julian Brandt (Torschütze Borussia Dortmund): "Mir geht es grundsätzlich um die Situation gerade. Die ist nicht einfach, die ist echt ätzend, wenn man ehrlich ist. Es sind viele, viele Unentschieden. Es ist immer besch…, mit einem Unentschieden eine Pause anzugehen. Nach einer sowieso nicht so zufriedenstellenden Hinrunde ist das ein unzufriedenstellendes Ende."

…zur zweiten Halbzeit: "Zunächst haben wir in der ersten Halbzeit genau dasselbe Problem gehabt wie in Augsburg. Wir haben viele Chancen, sind nicht kaltschnäuzig genug, es fehlte die Gier vorm Tor, vielleicht ist es auch das fehlende Abschlussglück. In der zweiten Halbzeit kommen wir dann raus und haben das, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben - das Bespielen von Mainz, das Geduldig sein, das Torchancen herausspielen - alles vermissen lassen. Wir haben eine gewisse Hektik im Spielaufbau gehabt, haben den Mainzern Räume gegeben, den Ball überlassen und ihnen Chancen ermöglicht."

…zur Situation in der Mannschaft: "Ausreizen kannst du es nie, was aus der Mannschaft kommt, denn wer aufhört, an Dingen zu arbeiten, der gibt im Grunde auf und das ist keine Option im Fußball-Geschäft. Aber man spürt, dass ein bisschen das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen jedes einzelnen Spielers fehlt. Und dann ist es eigentlich die Aufgabe der vier, fünf, sechs Führungsspieler, voranzugehen und den restlichen Spielern zu zeigen: 'Hey, pass auf, ich bin für dich da. Du kannst mich jederzeit anspielen, in jeder Situation.'"

…zum Fehlen von Mats Hummels: "Ich finde, dass Mats Hummels ein herausragender Spieler ist, er ist in einer herausragenden Form in den letzten Wochen. Schlotterbeck, Süle, Hummels - das sind nicht die gleichen Spieler. Mats hat eine riesige Erfahrung, Mats hat nochmal eine andere Souveränität auf dem Platz, das muss man ganz klar so sagen. Die anderen beiden haben andere Qualitäten und natürlich merkt man das. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, dass das Aus von Mats unser Spiel gebrochen hat."

…zu Trainer Edin Terzic: "Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Trainer. Ich glaube, dass wir innerhalb der Mannschaft eine riesige Verantwortung haben und der auch gerecht werden müssen. Da müssen wir uns in den nächsten zwei Wochen Gedanken machen und uns persönlich Ziele setzen, was wir hier eigentlich für eine Rückrunde zeigen möchten und was die Ziele mit dem Verein sind."

Martin Schmidt (Sportdirektor FSV Mainz): "In der zweiten Halbzeit haben wir wirklich sehr gut begonnen, auch das Anlaufen ein bisschen angepasst. Da konnten wir den Gegner sehr gut hoch abfangen, was zu ein paar guten Balleroberungen geführt hat. Dann konnten wir das Spiel ausgeglichen gestalten mit zwei, drei sehr, sehr guten Nadelstichen. Und mit ein bisschen Glück wäre auch mehr drin gewesen. Aber sie hatten auch die eine oder andere Chance am Ende. Deshalb ist das Unentschieden verdient.“

...zur Zukunft von Trainer Jan Siewert: "Man hat gesehen, dass wir uns in der Rolle des Unterdogs einfacher tun, als in den letzten Spielen, wo Siege verlangt wurden. Und deshalb hat die Herangehensweise heute gepasst. Das Team war gut eingestellt. In der zweiten Halbzeit haben die Anpassungen gefruchtet. Das zeigt auch, dass der Trainer eine gute Ansprache hat. Jetzt haben wir sieben Spiele gehabt, sieben Punkte geholt, vier Tore geschossen, vier gekriegt. Wir werden das analysieren und uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und dann eine Entscheidung treffen."