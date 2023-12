BVB für mehrere Wochen ohne Adeyemi

Anzeige

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss zum Jahresabschluss und womöglich auch noch zum Start in den zweiten Saisonteil auf Karim Adeyemi verzichten. Wie der BVB am Montag bekannt gab, hat der Offensivspieler einen Teilriss der Syndesmose erlitten und fällt somit "in den kommenden Wochen" aus.

Die Verletzung rührt aus dem Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain (1:1), bei dem der 21-Jährige verletzt ausgewechselt werden musste. Er hat bereits das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (1:1) am Samstag verpasst. Am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) empfängt der BVB den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05.