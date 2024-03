BVB geht zuversichtlich in den Endspurt

Anzeige

Borussia Dortmund blickt voller Zuversicht auf den Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga. "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Pause. Es ist besser, als es sich vor zwei Wochen angedeutet hat", sagte Mats Hummels nach dem 3:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt. Mit seinem sehenswerten Flugkopfball zum zwischenzeitlichen 2:1 hatte der Innenverteidiger die Weichen auf Sieg gestellt.

Der BVB festigte durch den Erfolg den vierten Champions-League-Platz knapp vor RB Leipzig. An den letzten acht Spieltagen warten auf die Mannschaft von Trainer Edin Terzic aber noch die schweren Begegnungen in München und Leipzig sowie die Heimspiele gegen Stuttgart und Leverkusen. "Wir haben jetzt einen Knaller-April. Das wird heftig. Da sehen wir, wo wir stehen", sagte Hummels bei DAZN.

Dass in Niclas Füllkrug am Montag nur ein Spieler zur deutschen Nationalmannschaft reist, könnte sich als Vorteil erweisen. "Es geht jetzt darum, dass wir in dieser Phase gut arbeiten. Wir werden jetzt aber erst einmal etwas Frische tanken", sagte Terzic. Direkt nach der Länderspielpause steht das Spiel beim FC Bayern an (30. März).