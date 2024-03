BVB: Hummels und Schlotterbeck setzen Nagelsmann unter Druck - ein Kommentar

Besonders in Richtung eines Mannes: Julian Nagelsmann.

Die beiden Dortmunder Innenverteidiger hatten kurz zuvor die Offensivmaschinerie des FC Bayern quasi zur Weißglut getrieben und so großen Anteil am ersten Borussen-Bundesliga-Sieg bei Bayern seit zehn Jahren.

Aussortierte BVB-Stars zeigen sich

Der Bundestrainer hatte bei der letzten Kadernominierung eine Handvoll Dortmunder aussortiert. Niklas Süle, Emre Can und Julian Brandt fanden keinen Platz mehr im Kreise der Nationalmannschaft.

Genau wie Hummels und Schlotterbeck.

Nach den erfolgreichen Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) kündigte Nagelsmann zudem an, den Kader nur noch "auf ein bis zwei Positionen verändern" zu wollen.

Grund genug für die beiden BVB-Innenverteidiger den nächsten Gang einzulegen.

Auf größtmöglicher Bühne lieferten sie eines der defensiv besten Dortmunder Spiele in der laufenden Saison. Gegen die mit 78 geschossenen Toren beste Offensive der Bundesliga hielt sich der BVB schadlos.

Nochmal Kehl: "Beide haben es herausragend gut gemacht - im Zusammenspiel, im Verteidigen, im Rausschieben. Das war sehr, sehr hohes Niveau, was sie gespielt haben. Es zeigt, dass die Jungs ambitioniert sind und in diesem Jahr noch ein bisschen was vorhaben."