BVB-Stars im Elfer-Zoff: Sancho diskutiert mit Füllkrug

Thomas Meunier

Dem Belgier verspringt nach einer halben Stunde am eigenen Sechzehner ein Ball, die Kölner bestrafen diesen Patzer aber nicht. Ansonsten steht Meunier hinten souverän und hat Zeit, sich immer wieder mal nach vorne einzuschalten. So auch in der 37. Spielminute, als er nach einer Ecke knapp am Pfosten vorbeischießt. Insgesamt eine sehr ordentliche Leistung. ran-Note: 3 © Beautiful Sports