Sportdirektor Sebastian Kehl hatte die Entscheidung zuvor schon der Mannschaft mitgeteilt, in der Folge gab es ergreifende Szenen. "Er hat mit Klasse und Größe reagiert", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach der Rückkehr aus Bologna am Dortmunder Flughafen.

Am Mittwoch folgte nach der Landung und einer Sitzung mit der Vereinsführung die Trennung, Dies bestätigte der BVB am Morgen.

Zuvor hatten die Bosse den Rauswurf von Sahin begründet: "Nach vier Niederlagen in Serie, bedingt durch lediglich einen Sieg aus den vergangenen neun Spielen und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga haben wir aber leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können", so Ricken.

BVB: Nuri Sahin betrübt

Der entlassene Coach zeigte sich betrübt. "Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute", sagte der 36-Jährige.

Unübersehbar war, dass die Mannschaft am Ende ist. Die Leistung bei Holstein Kiel (2:4) hatte Ricken peinlich, beschämend und unwürdig genannt, in Bologna war es keinen Deut besser. Es wirkte, als trete da in der Champions League ein eingespieltes Team gegen ein zusammengewürfeltes an.