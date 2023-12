BVB auch gegen Mainz ohne Sieg! Dortmunder Krise hält an

Anzeige

Die BVB-Krise geht weiter! Auch im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres gelingt den Dortmundern vor heimischer Kulisse kein Sieg beim 1:1 (1:1) gegen Mainz 05.

Ein ratloser Edin Terzic stapfte durch den Regen, die Pfiffe im riesigen Dortmunder Stadion prasselten auf ihn und seine Mannschaft ein. Mit einem weiteren Liga-Ausrutscher gegen Mainz 05 hatte der BVB sich und seinen Anhängern soeben das Weihnachtsfest ruiniert und brennende Fragen nach der Zukunft von Trainer Terzic aufgeworfen. Nur 1:1 (1:1) gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 - der Jahresabschluss brachte die nächste riesige Enttäuschung. Boss Hans-Joachim Watzke saß beim Abpfiff nicht mal mehr auf seinem Platz.

Nach sechs Spielen in Serie ohne Sieg liegt die Borussia mindestens zwölf Punkte hinter der Tabellenspitze. In den kommenden Tagen will die Vereinsführung turnusgemäß intensiv in die Analyse gehen.

206 Tage nach dem "Meistertrauma" gegen Mainz an gleicher Stelle brachte Julian Brandt (29.) den überlegenen BVB mit einem Traumfreistoß in Führung. Die Gäste gaben sich aber nicht auf, Sepp van den Berg (43.) gelang per Kopf das erste Mainzer Tor nach 363 Minuten. Der Bonuspunkt vor 80.350 Zuschauern hilft, um Mut für den zweiten Saisonteil zu schöpfen.

Terzic stehen hingegen unruhige Tage bevor, denn der Gruppensieg in der Champions League wird von beständig schwachen Leistungen in der Bundesliga überschattet. Die erneute Qualifikation für die Königsklasse gerät mehr und mehr in Gefahr.