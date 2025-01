BVB: Malen offenbar mit Aston Villa einig - News und Gerüchte

Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 6. Januar, 13:10 Uhr: Malen offenbar mit Aston Villa einig +++ Die Tage von Donyell Malen bei Borussia Dortmund scheinen gezählt. Weil der Niederländer unter Trainer Nuri Sahin nicht mehr über die Jokerrolle hinauskommt, soll es ihn wegziehen. Und das am liebsten sofort. Wie "Voetbal International" berichtet, hat Aston Villa vor Kurzem Kontakt zu Malen und zum BVB aufgenommen. Mit dem Stürmer konnte demnach bereits eine Eingung über einen Mehrjahres-Vertrag erzielt werden. Die Gespräche mit dem BVB hinsichtlich der Ablöse seien in vollem Gange, heißt es weiter. Ein erstes Angebot, das "in Richtung der 20-Millionen-Marke" gelegen haben soll, habe Dortmund demnach abgelehnt. Ein Übereinkommen sei jedoch eine Frage der Zeit. Der Wechsel soll noch im Winter vollzogen werden. Für Malen, der vor dreieinhalb Jahren für 30 Millionen von PSV Eindhoven nach Dortmund gekommen war, wäre es eine Rückkehr auf die Insel. Der Stürmer war vor seiner PSV-Zeit an der Jugendakademie des FC Arsenal ausgebildet worden.

+++ Update, 5. Januar, 14:40 Uhr: Sebastien Haller wohl ohne Zukunft unter Trainer Sahin +++ Die Leihe von Sebastien Haller zu CD Leganes verläuft alles andere als erhofft. Der Stürmer kam in der laufenden Saison nur in neun Spielen für die Spanier zum Einsatz - zwei davon über die volle Distanz - und konnte dabei weder ein Tor noch einen Assist erzielen. Seit November kommt der 30-Jährige kaum mehr zum Einsatz. Entsprechend wurden Berichte über einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts immer lauter. Dem FC Utrecht, wo Haller vor zehn Jahren den Durchbruch schaffte, wurde konkretes Interesse nachgesagt. Aufgrund des hohen Gehalts von kolportierten neun Millionen Euro pro Saison gestaltete sich das Unterfangen offenbar von Anfang an jedoch schwierig. Wie "ESPN" berichtet, sollen sich die Niederländer deshalb mittlerweile komplett aus dem Rennen verabschiedet haben. Klappt kein Deal mit einem anderen Klub, wird sich die Situation für Haller in der Rückrunde wohl kaum verbessern. Denn auch beim BVB soll man sich intern gegen eine Rückholaktion des Angreifers ausgesprochen haben. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" sieht Trainer Nuri Sahin im Ivorer keine Verstärkung für den aktuellen Kader - und das, obwohl kein adäquater Ersatz für Stürmer-Star Serhou Guirassy vorhanden ist. In Dortmund steht der ehemalige Frankfurter noch bis 2026 unter Vertrag.

+++ Update, 4. Januar, 23:20 Uhr: Schnappt sich Milan ein BVB-Juwel? +++ Die AC Mailand ist offenbar schon seit Monaten an einer Verpflichtung des Dortmunder Talents Almugera Kabar interessiert. Dem italienischen Transfer-Journalisten Gianluca Di Marzio zufolge wird Milan in diesem Wintertransfer-Fenster einen neuen Anlauf nehmen, den 18-Jährigen nach Mailand zu locken. Kabar ist bei Milan offenbar kurzfristig als Backup für Linksverteidiger Theo Hernandez angedacht, langfristig könnte er den Franzosen ablösen. Allerdings will der BVB das Abwehr-Juwel keinesfalls einfach so ziehen lassen. Laut "Bild" befinden sich die Dortmunder Verantwortlichen derzeit in intensiven Gesprächen mit Kabar, dem ein Profi-Vertrag und ein fester Platz im Profi-Kader angeboten werden sollen.

+++ Update, 4. Januar, 13:30 Uhr: Malen-Abgang? Das sagt Kehl +++ Zuletzt mehrten sich beim BVB Gerüchte über einen möglichen Abgang von Donyell Malen in Richtung Aston Villa. Nun hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl zu der Thematik geäußert. "Donny ist ein wichtiger Spieler für uns und war in den vergangenen beiden Saisons unser bester Torschütze. Dass er mit seinen Qualitäten Interesse auf dem Markt weckt, ist für mich keineswegs überraschend. Trotzdem hat er einen großen Wert für uns", wird Kehl von der "dpa" zitiert. Und weiter: "Wir stehen vor einem herausfordernden Januar, in dem es unser klares Ziel ist, in der Tabelle Plätze nach oben zu klettern und uns in der Champions League direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren."

+++ Update, 3. Januar, 18:19 Uhr: Maatsen-Rückkehr bei Malen-Abgang? +++ Sollte der Wechsel von Donyell Malen Richtung Aston Villa (siehe unten) tatsächlich über die Bühne gehen, könnte sich womöglich die Tür für die Rückkehr eines alten Bekannten öffnen. Die "Bild" spekuliert zumindest, dass Ian Maatsen bei einem Malen-Abgang nach Dortmund wechseln könnte. Der Niederländer war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom FC Chelsea zum BVB verliehen und überzeugte in 23 Pflichtspieleinsätzen vollends, eine Weiterbeschäftigung scheiterte jedoch an den finanziellen Bedingungen. Stattdessen wechselte der 22-Jährige für 44,5 Millionen Euro fest von Chelsea zu Aston Villa. Im Team von Trainer Unai Emery bleibt Maatsen aber meist nur die Jokerrolle. Zwar kommt er bereits auf 21 Einsätze, nur sechsmal stand er allerdings in der Startelf. Dortmund wiederum könnte Verstärkung auf der defensiven Außenbahn gut gebrauchen.

+++ Update, 2. Januar, 14:55 Uhr: Insel-Klub macht ernst: Erstes Angebot für Donyell Malen? +++ Geht bei Donyell Malen jetzt alles ganz schnell? Offenbar ruft die Premier League! Laut der "Bild" soll Aston Villa Interesse an dem 25-Jährigen haben und dieses Interesse bei dem Stürmer und dessen Management auch bereits hinterlegt haben. Der englischen Zeitung "The Athletic" zufolge, haben die Villans sogar schon ein erstes Angebot abgegeben. Dieses soll bei 18 Millionen Euro liegen, den Vorstellungen der Schwarz-Gelben jedoch nicht entsprechen. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs sollen jedoch fortgeführt werden. Villa belegt in der Liga nur den neunten Platz und will sich offensiv verstärken, um in der Rückrunde nochmal einen Angriff nach oben starten zu können. Der Knackpunkt scheint nun die Ablöse zu sein. Malen hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Bei 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse dürfte der BVB schwach werden, zumal der Wechselwunsch des Niederländers nicht erst seit diesem Winter bekannt ist. 2021 hatte der BVB 30 Millionen Euro für Malen gezahlt. Zuletzt hatte er immer wieder mit Leistungsschwankungen zu kämpfen, weshalb der BVB einem Wechsel bei entsprechenden Konditionen wohl nicht im Wege stehen würde.

+++ Update, 31. Dezember, 17:55 Uhr: Watzke kontert Hoeneß-Ansage +++ Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß verkündete erst kürzlich, er könne die Meisterschaft der Münchner in der laufenden Saison garantieren. Als Konkurrenten zählte er Borussia Dortmund dabei erst gar nicht auf. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat dafür kein Verständnis. "Ich hätte so einen Satz nicht gesagt", machte er im Interview mit der "Sport Bild" deutlich. Eine andere Hoeneß-Weisheit kann Watzke indes unterstützen: "The Trend is not your friend." Aktuell steht in der Tabelle Rang sechs mit nur 25 Punkten aus 15 Spielen, 2023 waren es zur Saisonmitte 26 Zähler, 2022 nur 25. Der BVB hat offensichtlich ein Hinrunden-Problem. "Ja, da ist etwas dran. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Ich habe schon im Sommer gesagt, dass das eigentlich nicht wieder passieren darf. Jetzt ist es aber passiert, und daraus müssen Ableitungen getroffen werden. Das ist die Aufgabe von Lars (Ricken, Sport-Geschäftsführer), Sebastian (Kehl, Sportdirektor) und Nuri (Sahin, Trainer)." Und weiter: "Für die Erkenntnis, dass wir in den Zeiten, in denen der Spielplan am dichtesten ist – also im Oktober, November, Dezember –, die meisten Probleme bekommen, muss man kein Raketenwissenschaftler sein. Das müssen wir ändern." Übrigens: Den Abgang von Mats Hummels, der inzwischen für die Roma spielt, hält der BVB-Boss immer noch für richtig. "Unsere Innenverteidigung gehört mit zu den stärksten in Deutschland. Nico Schlotterbeck hat sich zum Beispiel noch mal extrem entwickelt. Und ehrlicherweise kannst du dich nur entwickeln, wenn auch eine Vakanz entsteht", so Watzke. "Jeder weiß, wie ich persönlich zu Mats stehe. Aber nichtsdestotrotz: Irgendwann ist eine Sache auch mal zu Ende, und das war der richtige Moment. Mit Nico, Waldemar Anton, Emre Can und Niklas Süle glaube ich, dass wir auf dieser Position nicht wirklich ein Problem haben.“

+++ Update, 30. Dezember, 18:42 Uhr: Haller vor Wechsel in die Niederlande? +++ Die Zukunft des verliehenen BVB-Stürmers Sebastian Haller könnte womöglich in den Niederlanden liegen. Wie die "Bild" berichtet, möchte der 30-Jährige zum FC Utrecht zurückkehren, für den er bereits zwischen 2015 und 2017 gespielt hatte, bevor er zu Eintracht Frankfurt wechselte. Aktuell ist Haller von Borussia Dortmund zum spanischen Erstligisten CD Leganes verliehen, kommt dort aber kaum zum Zug. Daher wird ernsthaft über einen vorzeitigen Abbruch der Leihe nachgedacht. Der BVB selbst sei laut dem Bericht durchaus angetan von Hallers Idee, in die Niederlande zu wechseln. Neben Utrecht gibt es aber noch einen weiteren Klub, der mit dem Ivorer in Verbindung gebracht wird. Dem kroatischen Sportportal "Germanijak" zufolge ist Dinamo Zagreb an Haller interessiert.

+++ Update, 29. Dezember 13:45 Uhr: Lotka wohl von Heidenheim umworben +++ Marcel Lotka steht offenbar kurz vor einem Abschied aus Dortmund. Der Ersatzkeeper des BVB wird laut eines Berichts der "Ruhr Nachrichten" vom 1. FC Heidenheim umworben. Demnach sollen die Heidenheimer dem 23-Jährigen bereits ein Angebot unterbreitet haben. Lotkas Vertrag in Dortmund läuft zum Saisonende aus, ein Wechsel im Winter wäre wohl die letzte Chance für die Schwarz-Gelben, noch Ablöse zu generieren. Beim BVB ist Lotka, der 2022 von Hertha BSC kam, nur die Nummer drei hinter Stammkeeper Gregor Kobel und Ersatzmann Alexander Meyer. Dafür ist Lotka Stammkraft in der zweiten Mannschaft der Borussia. "Transfermarkt.de" listet Lotka derweil mit einem Marktwert von rund 1,3 Millionen Euro. Erste Wahl wäre er in Heidenheim wohl aber auch nicht. Unter Frank Schmidt war Routinier Kevin Müller in der Vergangenheit stets gesetzt.

+++ Update, 28. Dezember 12:20 Uhr: Trainer-Überraschung um Edin Terzic? +++ Rund sechs Monate sind inzwischen seit dem Ende von Edin Terzic als Trainer von Borussia Dortmund vergangen. Nun könnte der 42-Jährige schon bald einen neuen Job antreten. So berichten iranische Sportmedien, dass der dortige Erstligist Persepolis Teheran an dem ehemalige BVB-Coach Interesse hat. Terzic soll sogar ganz oben auf der Wunschliste von Präsident Resa Derwisch stehen. Auch erste Verhandlungen soll es bereits gegeben haben. Der Verein aus der iranischen Hauptstadt gilt als der populärste Klub des Landes mit Millionen Anhängern. In den vergangenen acht Jahren gelangen sieben Meisterschaften in der Pro League. Aktuell kriselt es aber beim iranischen Rekordmeister, so hat das Team bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sepahan. Kurz vor Weihnachten wurde der spanische Coach Juan Carlos Garrido entlassen.

+++ Update, 26. Dezember 17:00 Uhr: Arsenal-Talent Heaven zum BVB? +++ Ayden Heaven ist derzeit im Nachwuchskader bei Arsenal. Der Vertrag des Innenverteidiger-Talents läuft allerdings im Juni des kommenden Jahres aus. Während die "Gunners" wohl daran arbeiten, den 18-Jährigen langfristig zu binden, berichtet Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano, dass Borussia Dortmund den jungen Engländer auf der Liste habe. Heaven wäre im Sommer 2025 ablösefrei zu haben, allerdings müsste der BVB wohl nicht nur Arsenal ausstechen, um das Defensiv-Juwel zu verpflichten. Laut Bericht soll auch Ajax Amsterdam Interesse zeigen. In der laufenden Saison stand Heaven zwar bereits im Kader der ersten Mannschaft, einen Einsatz in der Premier League konnte der 18-Jährige aber noch nicht verbuchen. Heaven ist Junioren-Nationalspieler Englands und kommt bei den "Three Lions" momentan in der U19 zum Einsatz.

+++ Update, 25. Dezember 09:31 Uhr: Motivationsrede von Ricken vor Wolfsburg-Spiel? +++ Nachdem eine Kabinenansprache von Trainer Nuri Sahin bereits viral ging, macht nun auch ein Appell von Geschäftsführer Lars Ricken die Runde. Vor dem ersten Auswärtssieg der Saison beim VfL Wolfsburg soll sich Ricken an die Mannschaft gewandt haben, wie die "Bild" berichtet. "Unsere Fans geben ihr letztes Hemd, um uns auswärts zu unterstützen. Wir brauchen endlich einen Sieg", soll er den Profis mitgegeben haben. Zudem forderte er, die Niederlage an gleicher Stelle im DFB-Pokal persönlich zu nehmen. Offenbar hat die Ansprache Wirkung gezeigt, der BVB gewann nach einer furiosen ersten Halbzeit mit 3:1 in Unterzahl.