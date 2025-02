BVB nimmt wohl Abstand von Cherki-Deal - News & Gerüchte

+++ Update, 29. Januar, 18:49 Uhr: Bericht über mögliche Trennung von Can und Süle +++

Schon in den vergangenen Stunden hatte sich angedeutet, dass ein Wechsel des Lyon-Stars kompliziert werden würde (siehe Eintrag unten).

Der BVB wird Rayan Cherki in diesem Transferfenster wohl nicht verpflichten. Wie "Sky" berichtet, haben die Dortmunder endgültig Abstand von einer Verpflichtung des Franzosen genommen.

+++ Update, 3. Februar, 10:15 Uhr: BVB kassiert öffentliche Transfer-Absage +++

John Textor, seines Zeichens Klub-Boss von Olympique Lyon, hat dem BVB im Werben um Wunschspieler Rayan Cherki öffentlich eine Absage erteilt.

"Rayan Cherki zu Borussia Dortmund? Nein, keine Chance", sagte der US-Amerikaner im Rahmen des Ligue-1-Spiels gegen Marseille am Sonntagabend bei "Canal+". "Er wird nicht gehen."

Das hält die Verantwortlichen aber offenbar nicht davon ab, sich weiter um den Spieler zu bemühen. Laut "RMC Sport" hat der BVB in den vergangenen Stunden ein Angebot über 22,5 Millionen Euro abgegeben, Lyon lehnte allerdings ab.

Die Hoffnungen haben die Schwarz-Gelben aber dennoch nicht aufgegeben, so arbeiten sie wohl weiter an einem Transfer. Dortmund war bereits im vergangenen Sommer an dem Offensivspieler interessiert.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen sich die Verhandlungen zuletzt bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befunden haben. Cherki selbst soll zudem seine Bereitschaft für einen Transfer signalisiert haben.