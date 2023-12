BVB - RB Leipzig live: Übertragung im Free-TV und im Livestream

Ihr wollte keine Neuigkeiten zur höchsten deutschen Spielklasse verpassen? Checkt unsere Bundesliga-Newsseite ab! Und falls ihr herausfinden wollt, wer am Ende der Saison die Meisterschale in der Hand hält, ist unser Bundesliga-Tabellenrechner genau das Richtige für euch!

Das Topspiel des kommenden Spieltags hat es in sich. Der BVB empfängt zu Hause die Bullen aus Leipzig. Die Dortmunder konnten am vergangenen Spieltag immerhin ein 1:1 gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen holen.

Borussia Dortmund hat am 14. Spieltag im Topspiel RB Leipzig zu Gast im Signal Iduna Park. So seht ihr die Partie live im TV und Livestream und könnt sie im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig live: Wann läuft die Bundesliga wieder im Free-TV?

Kurz vor der Winterpause kehrt die Bundesliga in das frei empfangbare Fernsehen zurück. Am letzten Spieltag vor der mehrwöchigen Auszeit werden zwei Partien live in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran-App übertragen.