BVB siegt glanzlos bei Sancho-Rückkehr

Vor 17.810 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor hatten die Gastgeber zu Beginn überraschend viele Ballbesitzphasen. Der BVB agierte überraschend abwartend. Der Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht fehlten aber die Mittel, um die Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Terzic musste sein Team kurzfristig umbauen. Mats Hummels fehlte aufgrund eines Infekts. Etwas überraschend rückte für den Weltmeister von 2014 Emre Can in die Innenverteidigung neben Nico Schlotterbeck. Für Niklas Süle blieb nur ein Platz auf der Bank. Neuzugang Ian Maatsen gab derweil sein Debüt als Linksverteidiger.

Darmstadt wartet nun seit zehn Spielen auf einen Erfolg, auf die Lilien wartet in der Rückrunde im Kampf um den Klassenerhalt eine Mammutaufgabe.

Nationalspieler Julian Brandt (24.) hatte vor dem Seitenwechsel die Grundlage für den dringend benötigten Dreier gelegt, vor der kurzen Winterpause waren die Dortmunder in vier Begegnungen in Folge sieglos geblieben. Der eingewechselte Youssoufa Moukoko (90.+2) markierte den Endstand.

Borussia Dortmund hat beim Comeback von Jadon Sancho einen glanzlosen Pflichtsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic kam beim harmlosen Schlusslicht SV Darmstadt 98 zu einem mühsamen 3:0 (1:0)-Erfolg und verkürzte den Rückstand auf die begehrten Champions-League-Plätze. Rückkehrer Sancho wurde in der 55. Minute unter dem Applaus der mitgereisten Fans eingewechselt - und bereitete das zweite Dortmunder Tor durch Marco Reus (77.) vor.

Der BVB fand erstmals in der 20. Minute offensiv statt. Nach einer Flanke des engagierten Maatsen scheiterte Brandt am gut reagierenden Marcel Schuhen. Vier Minuten später war der 98-Schlussmann an seinem 31. Geburtstag machtlos. Nach einer starken Einzelleistung von Jamie Bynoe-Gittens traf Brandt den Ball zwar nicht voll, er trudelte aber ins Netz.