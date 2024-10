Borussia Dortmund feierte zum Auftakt des 7. Spieltages der Bundesliga einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Aufsteiger St. Pauli ran zeigt die Stimmen zum Spiel in Dortmund. In einem insgesamt recht engen Spiel hat Aufsteiger FC St. Pauli auswärts bei Borussia Dortmund mit 1:2 (0:1) verloren. Nach dem Spiel zweifelte St. Paulis Coach Alexander Blessin unter anderem an der Korrektheit der kalibrierten Linie beim aberkannten Tor der Hamburger im ersten Durchgang. ran fasst die Stimmen zum Spiel im Signal-Iduna-Park zusammen. (Quelle: DAZN) Alexander Blessin (Trainer FC St. Pauli): "Wir haben uns reingeschmissen, das war eine tolle Leistung. Nach 20 Minuten habe ich schon ein paar Pfiffe der Dortmunder Fans gehört. Das war genau das, was wir wollten.



Zum Aberkannten Tor: Ich habe eine Linie gesehen, die wurde gezogen, als unser Spieler noch gar keinen Kontakt zum Ball hatte. Dann wäre es eigentlich kein Abseits gewesen. Weil hinten steht in der Szene auch noch Can, da weiß ich nicht, wie der in dieser noch einbezogen wird in die Bewertung durch den VAR." Dortmund vs. St. Pauli: Die Noten zum BVB in der Einzelkritik Johannes Eggestein (FC St. Pauli): "Der Nachgeschmack nach dem Spiel ist erst einmal bitter. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wir haben alles auf dem Platz gelassen, hatten dann vielleicht auch das Glück nicht ganz auf unserer Seite, auch mit der Abseitssituation in der ersten Halbzeit. Wenn wir da mit 1:0 in Führung gehen, ist das vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Spiel. Und am Ende hatten wir noch eine Großchance, da hätten wir noch einen verdienten Punkt mitnehmen können."

Hauke Wahl (FC St. Pauli): "Ich denke, dass wir über 90 Minuten heute gut verteidigt haben. Man darf nicht vergessen, welche individuelle Qualität Dortmund hat. Die ist einfach viel, viel höher als unsere. Für uns ging es darum, als Team im Block gut zu verteidigen und relativ wenig zuzulassen. Dass man hier und da mal ein paar Chancen des Gegners ist bei der Klasse einfach ganz normal. Trotzdem kassieren wir zwei Gegentore nach Flanken, wo wir zumindest beim ersten nicht nahe genug sind, um die Flanke zu blocken. Das darf natürlich dann nicht sein." Nuri Sahin (Trainer Borussia Dortmund): "So tief habe ich St. Pauli nicht erwartet. Dafür haben wir es meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit gut gemacht, ruhig zu bleiben und verlagern. Und dann kassieren wir nach der Pause so ein Wahnsinnstor, was meiner Meinung nach Abseits ist. Das kann ich heute so sagen, weil wir das Spiel gewonnen haben und nicht deshalb irgendwie Punkte liegen gelassen haben. Was gut war, dass wir nach dem Ausgleich von St. Pauli noch mal zurückkommen. Aber, wie wir bei St. Paulis Großchance in der Nachspielzeit den Einwurf verteidigen, das regt mich extrem auf. Das ist der Unterschied, ob wir hier vielleicht mit elf oder 13 Punkten stehen. Wir haben gegen Union und Celtic so ein Tor kassiert. Das geht nicht, das müssen wir besser verteidigen."

