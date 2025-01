Vorerst übernimmt U19-Trainer Mike Tullberg das strauchelnde Team am Samstag in der Bundesliga gegen Werder Bremen.

Das Experiment mit Nuri Sahin ist gescheitert. Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite beim FC Bologna in der Champions League zogen die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund die Reißleine.

Der inzwischen 73-Jährige kennt die Bundesliga noch aus seiner Zeit beim FC Bayern, mit denen er in der Saison 2009/10 das Double gewann. Dass es nun zu einer Rückkehr in die deutsche Liga kommen wird, scheint unwahrscheinlich.

Wie "Sky" nun allerdings berichtet, habe er kein Interesse am Posten in Dortmund und sehe nur eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank, wenn es um eine Nationalmannschaft geht.

In dem Bericht bezieht sich die Zeitung auf eine Quelle aus dem Vereinsumfeld Sevillas, welche unterstreicht, dass der erfahrene Trainer noch einen laufenden Vertrag bis 2026 bei den Betis habe.

Der 71-Jährige ist bereits seit 2020 bei den Spaniern und trainierte vorher Spitzenteams wie Manchester City und Real Madrid. Sein größter Erfolg ist die englische Meisterschaft mit den Citizens in der Saison 2013/2014.

Einem Bericht der "La Tercera" zufolge ist nun auch Manuel Pellegrini bei den Schwarz-Gelben im Gespräch. Die chilenische Tageszeitung berichtet davon, dass Betis Sevilla von dem Interesse bereits in Kenntnis gesetzt worden sei.

Nach seinem Ende bei den Bayern hatte Kovac bei der AS Monaco und dem VfL Wolfsburg gearbeitet, dies allerdings nicht allzu erfolgreich.

Der gebürtige Berliner soll sich ein Engagement in Dortmund durchaus vorstellen können. Kovacs Mannschaften sind stets topfit. Und sein Bruder Robert, der möglicherweise als Co-Trainer mitkommen würde, spielte selbst von 2007 bis 2009 in Dortmund.

So hat er die Entscheidung getroffen, bis zum Sommer zu pausieren - unabhängig davon, welcher Klub Interesse zeigt. "Diese Saison übernehme ich auf keinen Fall einen neuen Verein", sagte er im Podcast "Spielmacher - Fußball von allen Seiten".

Neben Kovac gilt auch Roger Schmidt als ernsthafter Kandidat für den Posten. Laut "SportBild" hatten die Klubbosse in den zurückliegenden Tage und Wochen mehrmals Kontakt mit ihm.

Ob Tullberg Chancen auf den Posten hat, hängt vor allem von seinen ersten Ergebnissen ab. Einziges Manko: Man würde damit seine so starke U19 schwächen.

Die nötigen Lizenzen, um in der Bundesliga zu trainieren, hätte der 39-Jährige ebenfalls. Erst vor knapp zwei Wochen sagte der dänische Ex-Profi dem norwegischen Erstligisten Brann Bergen ab.

Sein noch bestehender Vertrag dürfte kein Problem sein, da der Klub großes Interesse hat, diesen so schnell wie möglich aufzulösen. Ten Hag kann deutsch und trainierte vor mehr als zehn Jahren bereits die U23 des FC Bayern München.

Jan Zimmermann

Der unbekannteste, aber dafür naheliegende Name wäre Jan Zimmermann. Der gebürtige Hannoveraner ist aktuell Trainer der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga. Dort ist er mit Platz acht auf dem besten Weg, die Dortmunder Reserve zum dritten Klassenerhalt in Folge zu führen.

Für ihn spricht, dass man wenig Überzeugungsarbeit leisten müsste, um ihn von dem Job zu überzeugen. Gegen ihn spricht, dass er in der Arbeit mit einer vollwertigen Herrenmannschaft im Profibereich kaum Erfahrung hat. 2021 überstand er nicht einmal eine Hinrunde als Trainer von Hannover 96, bevor er entlassen wurde.

Möglicherweise ist die Entscheidung der BVB-Bosse, auf Tullberg als Interimscoach zu setzen, ein Zeichen gegen Zimmermann.