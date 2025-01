Vorerst übernimmt U19-Trainer Mike Tullberg das strauchelnde Team am Samstag in der Bundesliga gegen Werder Bremen.

Das Experiment mit Nuri Sahin ist gescheitert. Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite beim FC Bologna in der Champions League zogen die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund die Reißleine.

Borussia Dortmund hat sich von Trainer Nuri Sahin getrennt. Wer Nachfolger wird, hängt auch davon ab, ob der BVB das Prinzip "Stallgeruch" weiter verfolgen will.

Ob Tullberg Chancen auf den Posten hat, hängt vor allem von seinen ersten Ergebnissen ab. Einziges Manko: Man würde damit seine so starke U19 schwächen.

Die nötigen Lizenzen um in der Bundesliga zu trainieren, hätte der 39-Jährige ebenfalls. Erst vor knapp zwei Wochen sagte der dänische Ex-Profi dem norwegischen Erstligisten Brann Bergen ab.

Sein noch bestehender Vertrag dürfte kein Problem sein, da der Klub großes Interesse hat, diesen so schnell wie möglich aufzulösen. Ten Hag kann deutsch und trainierte vor mehr als zehn Jahren bereits die U23 des FC Bayern München.

Vorteil: Kovacs Mannschaften sind stets topfit. Und sein Bruder Robert, möglicherweise als Co-Trainer mitkommen würde, spielte selbst von 2007 bis 2009 in Dortmund.

Seitdem arbeitete Kovac, der 2018 überraschend Eintracht Frankfurt zum DFB-Pokalsieg geführt hatte, bei AS Monaco und dem VfL Wolfsburg eher weniger erfolgreich.

Allerdings war das Verhältnis zu den Spielern nicht das Beste und schon wenige Monate nach dem Titelgewinn musste der Kroate in München gehen.

Jan Zimmermann

Der unbekannteste, aber dafür naheliegende Name wäre Jan Zimmermann. Der gebürtige Hannoveraner ist aktuell Trainer der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga. Dort ist er mit Platz acht auf dem besten Weg, die Dortmunder Reserve zum dritten Klassenerhalt in Folge zu führen.

Für ihn spricht, dass man wenig Überzeugungsarbeit leisten müsste, um ihn von dem Job zu überzeugen. Gegen ihn spricht, dass er in der Arbeit mit einer vollwertigen Herrenmannschaft im Profibereich kaum Erfahrung hat. 2021 überstand er nicht einmal eine Hinrunde als Trainer von Hannover 96, bevor er entlassen wurde.

Möglicherweise ist die Entscheidung der BVB-Bosse, auf Tullberg als Interimscoach zu setzen, ein Zeichen gegen Zimmermann.