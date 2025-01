Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 27. Januar, 07:30 Uhr: FC Liverpool nun wohl auch an BVB-Star Karim Adeyemi dran +++ Beim angeblich von der SSC Neapel umworbenen Karim Adeyemi kommt nun wohl ein weiterer Interessent ins Spiel. Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" soll sich auch der aktuelle englische Tabellenführer FC Liverpool mit einer möglichen Verpflichtung des BVB-Stars beschäftigen. Zuletzt wurde bereits berichtet, dass Adeyemi kurz vor einem Wechsel nach Neapel stehen soll, das dementierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vor der Partie gegen Werder Bremen (2:2) allerdings entschieden. "Es gibt keine Vereinbarung mit Neapel", sagte der 44-Jährige bei "Sky". Somit ist die Adeyemi-Zukunft erst einmal weiterhin offen. Der Vertrag des 23-Jährigen beim BVB läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

+++ Update, 25. Januar, 18:18 Uhr: Mike Tullberg auch gegen Donezk auf der Bank +++ Der aktuelle BVB-Interimstrainer Mike Tullberg wird die Dortmunder Mannschaft auch im Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk am kommenden Mittwoch betreuen. Das bestätigte Sportchef Lars Ricken nach dem 2:2 gegen Werder Bremen. "Mike wird auch am Mittwoch auf der Bank sitzen. Das war eigentlich auch vorher schon klar. Ich habe ihm aber gesagt, dass es erst einmal ums Bremen-Spiel geht, weil ich hundert Prozent Mike Tullberg haben wollte und den haben wir auch bekommen", sagte Ricken. Dennoch gilt es weiterhin als eher unwahrscheinlich, dass der Däne dauerhaft die Nachfolge des entlassenen Nuri Sahin antreten wird. Weiterhin werden Namen wie Niko Kovac gehandelt.

+++ Update, 24. Januar, 19:20 Uhr: Deutlich weniger? Verwirrung um Adeyemi-Ablösesumme +++ Der angeblich an Karim Adeyemi interessierte Serie-A-Klub SSC Neapel muss wohl doch nicht so viel für den Dortmunder bezahlen, wie bislang angenommen. Laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano kassiert der BVB bei einem sich nun wohl anbahnenden Verkauf nicht die bislang kolportierten 52,5 Millionen Euro. Der Italiener berichtet, dass das Gesamtpaket bei 40 Millionen Euro liegen soll. Allerdings ist ohnehin noch nicht sicher, ob der Deal zustande kommt. Demnach sei Adeyemi selbst noch nicht gänzlich von einem Wechsel nach Italien überzeugt.

+++ Update, 24. Januar, 14:06 Uhr: Adeyemi-Abgang rückt wohl näher +++ Nachdem in den letzten Tagen schon mehrfach über einen Wechsel Adeyemis in die Serie A zu Tabellenführer Neapel berichtet worden ist, sollen sich die Vereine nun auf eine Ablösesumme geeinigt haben. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio und seiner Redaktion habe der Dortmunder, der im Sommer 2022 für 30 Millionen Euro aus Salzburg gekommen war, am gestrigen Donnerstag mit Neapel-Trainer Antonio Conte telefoniert, um sich über die sportliche Zukunft zu unterhalten. Das Ziel des Flügelspielers, und das ist kein Geheimnis, soll die Premier League sein, aus welcher es durchaus Interesse von Chelsea geben soll. Das Londoner Team denkt allerdings eher an eine Verpflichtung im Sommer. Die Italiener haben sich mit dem BVB wohl auf 52,5 Millionen Euro für den Winter geeinigt. Nun muss sich also nur noch der Spieler selbst entscheiden, ob er in Italien mit Napoli um die Meisterschaft spielen will.

+++ Update, 24. Januar, 07:57 Uhr: BVB wohl vor Geldregen +++ Offenbar kann es sich Borussia Dortmund leisten, auf dem Transfermarkt nochmal aktiv zu werden. Denn einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge stehen Sebastian Kehl rund 30 Millionen Euro für Neuverpflichtungen zur Verfügung. Zuvor machten noch Gerüchte die Runde, wonach der BVB aufgrund der schwachen sportlichen Situation nur wenig Geld zur Verfügung habe. Dem Bericht nach stünden die 30 Millionen Euro insbesondere aufgrund des Abgangs von Donyell Malen zur Verfügung. Der niederländische Nationalspieler verließ die Westfalen für eine Ablösesumme in Höhe von rund 25 Millionen Euro zu Aston Villa. Die Schwarz-Gelben wollen sich wohl in der wackelnden Defensive verstärken. Durch einen möglichen Abgang von Karim Adeyemi könnte der Champions-League-Finalist von 2024 weitere Gelder im hohen Millionenbereich einnehmen.

+++ Update, 23. Januar, 14:40 Uhr: Blitz-Abgang von Moukoko? Besiktas wohl mit Interesse +++ Endet das Abenteuer Nizza für Youssoufa Moukoko bereits nach einem halben Jahr? Laut dem türkischen Portal "Ajansspor" haben sich die Verantwortlichen von Besiktas Istanbul nach dem Stürmer erkundigt. So sollen die Klubbosse bei dem Berater des Angreifers angeklopft haben, im Raum stünde für die Türken eine Leihe bis Saisonende. Bei der OGC Nizza konnte Moukoko bislang nicht überzeugen. Der Deutsche kommt nur unregelmäßig zum Einsatz, bis dato entpuppt sich die Leihe mit Kaufoption für beide Seiten als Missverständnis. Planmäßig kehrt Moukoko im kommenden Sommer zu Borussia Dortmund zurück. Dass die Schwarzgelben anschließend auf den Linksfuß setzen, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

+++ Update, 22. Januar, 17:20 Uhr: SSC Neapel wohl in Kontakt mit BVB wegen Karim Adeyemi +++ Gibt der BVB noch in der Winterpause einen weiteren Offensivspieler nach Donyell Malen ab? Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano hat die SSC Neapel Kontakt mit Dortmund aufgenommen, weil sie sich um eine Verpflichtung von Karim Adeyemi bemühen. Der BVB sei demnach offen für einen Abgang des 23-Jährigen. Eine konkrete Ablöseforderung wird von Romano noch nicht genannt.

Adeyemi war beim BVB vom entlassenen Nuri Sahin zuletzt nicht mehr in der Startaufstellung gebracht worden. Auch das 1:2 in Bologna sah er zunächst nur von der Bank, bevor er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Insgesamt kommt der Flügelspieler wettbewerbsübergreifend auf 13 Einsätze und zehn Scorerpunkte in dieser Saison. Adeyemi war im Sommer 2022 für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. Neapel sucht aktuell nach einem Nachfolger für Khvicha Kvaratskhelia, der sich in diesem Winter PSG angeschlossen hat. Allerdings sollen die Italiener laut Romano auch noch mit Manchester United wegen Alejandro Garnacho verhandeln.

+++ Update, 21. Januar, 12:30 Uhr: ManCity-Star als weitere Option für die Flügelposition +++ Die Verhandlungen um Marcus Rashford scheinen sich zu ziehen und die Wahrscheinlichkeit, dass das United-Eigengewächs in schwarz-gelb aufläuft, schwinden immer mehr. Die Dortmunder müssen sich daher mit Alternativen beschäftigen. BVB - Matthias Sammer nach Bologna-Niederlage: "Mannschaft körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung"

Laut "The Sun" ist dabei der aufs Abstellgleis geratene Jack Grealish ins Auge der Dortmunder geraten. In der laufenden Spielzeit steht dieser bei nur einem Tor und drei Assists in 20 Spielen, von denen er elfmal in der Startelf stand. Neben dem BVB soll auch Inter Mailand um Erfolgstrainer Simone Inzaghi an dem englischen Triple-Sieger interessiert sein, allerdings wolle ihn auch sein jetziger Trainer Pep Guardiola nicht aufgeben und weiter unterstützen. Ob der Spieler selbst allerdings noch einmal Höchstleistungen in England zeigen möchte, ist fraglich. Laut "The Sun" würde der 29-Jährige gerne ins Ausland wechseln. Interessierte Teams aus England wie die Stadtrivalen Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur oder sein Ex-Klub Aston Villa haben damit eher offenbar schlechte Karten auf eine Verpflichtung im Sommer.

+++ Update, 20. Januar, 18:16 Uhr: Sahin ohne Druck vor Endspiel in Bologna +++ Eine Niederlage am Dienstag (21:00 Uhr im ran-Liveticker) in Bologna könnte für BVB-Trainer Nuri Sahin die Entlassung bedeuten - dennoch geht der 36-Jährige nach eigener Aussage ohne Druck in die Champions-League-Partie. "Ich spüre gar keinen Druck. Mir geht es darum, dass wir endlich diesen Switch hinbekommen, um uns das Momentum zu holen. Mir geht's gut, ich freue mich echt auf das Spiel morgen", sagte er auf der Pressekonferenz. Mut macht dabei auch die Tatsache, dass die Saison in der "Königsklasse" für den BVB bislang deutlich besser lief als in der Bundesliga. "Die Sterne stehen natürlich besser für uns hier. Mit einem Sieg könnten wir einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen", sagte der Trainer. Nach einigen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen in den vergangenen Wochen kann Sahin in Italien fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur der langzeitverletzte Niklas Süle und der gesperrte Ramy Bensebaini fallen aus. Abwehrchef Nico Schlotterbeck sieht sich und seine Teamkollegen in der Verantwortung, eine Reaktion nach den jüngsten Ergebnissen zu zeigen. "Natürlich ist die Mannschaft in der Bringschuld. Der Trainer gibt uns einen Plan, wir haben den in den vergangenen Spielen nicht so umgesetzt, wie wir das wollten", sagte er. Gerade bei den Grundlagen müsse die Mannschaft es auch selbst hinbekommen, Leistung zu zeigen. "Wir müssen es auf dem Platz auch mal selbst regeln, dass wir über die Basics kommen und Zweikämpfe gewinnen", forderte Schlotterbeck. Sahin stellte derweil klar, dass er sich seiner Verantwortung bewusst sei. "Ich will als Trainer nach Spielen nie die Schuld bei meinen Spielern suchen. Es ist mir sehr wichtig, dass wir die Dinge klar analysieren und ansprechen. Ich bin der Trainer, ich muss vorangehen und versuche das jeden einzelnen Tag", sagte er. Und fügte an: "Dass wir bessere Leistungen bringen müssen, das weiß jeder Einzelne."

+++ Update, 19. Januar, 22:15 Uhr: Juventus Turin bietet wohl bei BVB-Wunschspieler mit +++ Konkurrenz aus Italien? Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat Juventus Turin die Fühler nach Renato Veiga ausgestreckt und dem FC Chelsea ein Angebot unterbreitet. Der Verteidiger wird seit einigen Tagen mit einem Wechsel nach Dortmund in Verbindung gebracht. 18 Einsätze verbuchte Veiga für den FC Chelsea in dieser Saison - stand allerdings in der Premier League nur ein einziges Mal in der Startelf. Veiga spielte 2024 bereits in der Bundesliga, als der damalige Spieler vom FC Basel in der zweiten Saisonhälfte an den FC Augsburg ausgeliehen war. Im Sommer wechselte der 21-Jährige dann für 14 Millionen Euro zum FC Chelsea.

+++ Update, 19. Januar, 13:45 Uhr: Rashford und der BVB - jetzt könnte es schnell gehen +++ Geht jetzt alles ganz schnell? Nach dem Abgang von Donyell Malen zu Aston Villa ist Ersatz offenbar schon im Anflug. Laut "Bild" könnte Marcus Rashford schon am kommenden Donnerstag zum Medizin-Check nach Dortmund reisen. Demnach hat der BVB wohl beste Karten, den bei Manchester United ausgemusterten Stürmer auf Leihbasis zu verpflichten. Für den 27-Jährigen muss die Borussia allerdings tief in die Tasche greifen. Zwar soll Rashford zu Abstrichen beim Gehalt bereit sein. Sechs bis acht Millionen Euro würde das Komplett-Paket der "Bild" zufolge dennoch kosten. In Manchester verdient der englische Nationalspieler satte 400.000 Euro pro Woche. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rashford längerfristig für den BVB stürmt, tendiere allerdings "gegen Null". Ablöse und Gehalt seien für den Bundesligisten einfach nicht zu finanzieren. Dass sich eine kurzfristige Leihe dennoch lohnen kann, zeigt das Beispiel Jadon Sancho. Der 24-Jährige war im vergangenen Winter nach Dortmund zurückgekehrt und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der BVB ins Finale der Champions League einzog.

+++ Update, 18. Januar, 20:49 Uhr: Transfer von Giovanni Reyna zu Milan rückt wohl näher +++ Der Abgang von Giovanni Reyna aus Dortmund könnte möglicherweise demnächst erfolgen. Laut "Sky" kam es zuletzt in Düsseldorf zu einem Treffen von Reynas Beratern und Mitgliedern des Vorstandes des AC Mailand. Die Dortmunder fordern für den US-Nationalspieler wohl eine Ablösesumme von 15 bis 18 Millionen Euro. Konkrete Verhandlungen zwischen dem BVB und Milan soll es bislang aber nicht gegeben haben. Milan hat dem Bericht nach schon 2023 versucht, Reyna in die Serie A zu lotsen, wo mit Christian Pulisic ein weiterer Ex-Dortmunder und Landsmann des offensiven Mittelfeldspielers unter Vertrag steht. Reynas Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2026.