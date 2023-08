BVB vs. VfL Bochum live im TV, Livestream und Liveticker: Übertragung der Bundesliga am 2. Spieltag

Anzeige

Am 2. Spieltag der Saison 2023/24 trifft der BVB auf den VfL Bochum. So seid ihr bei der Partie von Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker dabei.

Der 1. Spieltag der neuen Saison hätte für Borussia Dortmund und den VfL Bochum gegensätzlicher kaum laufen können. Während der BVB einen knappen 1:0-Sieg gegen Köln feierte und den ersten Dreier der laufenden Spielzeit holte, geriet der VfL mit 0:5 in Stuttgart unter die Räder.

"Es gibt überhaupt keine Entschuldigung für die Leistung", echauffierte sich Bochum-Trainer Thomas Letsch im Anschluss. BVB-Coach Edin Terzic haderte ebenfalls mit dem Auftritt seiner Elf, bei der Neuzugang Marcel Sabitzer von Beginn an ran durfte. "Es war heute nicht viel dabei, was uns gefallen hat. [...] Das einzig Positive war, dass wir als Sieger vom Platz gingen", so der 40-Jährige nach der Partie.

Im kleinen Revierderby dürften sowohl Letsch als Terzic nun auf eine deutliche Leistungssteigerung hoffen. Nicht mitwirken können auf Seiten des Champions-League-Teilnehmers Nico Schlotterbeck, Thomas Meunier und Julien Duranville, bei Bochum sind die Neuzugänge Moritz-Broni Kwarteng und Matus Bero fraglich.