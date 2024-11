BVB vs. FC Bayern: Die Bilanz in direkten Duellen

Es ist mal wieder an der Zeit für den Bundesliga-Klassiker schlechthin. Am 12. Spieltag wartet auf die Fans der höchsten deutschen Spielklasse das Duell von Borussia Dortmund mit dem FC Bayern München.

Während der deutsche Rekordmeister an der Tabellenspitze relativ einsam seine Kreise zieht und bereits sechs Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Frankfurter vorweisen kann, haben die Schwarz-Gelben vor allem im Ligabetrieb zu kämpfen. 19 Zähler reichen aktuell für den fünften Rang, der Rückstand auf den kommenden Gegner beträgt bereits satte zehn Punkte.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany dominiert die Liga nahezu nach Belieben und hat noch keine einzige Partie verloren, die Borussia taumelt auswärts. Auf fremdem Platz konnte noch kein Dreier eingefahren werden, dafür ist die Heimbilanz mit sechs Siegen aus sechs Spielen blitzsauber.

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, schickte auf der Aktionärsversammlung am Montag auch direkt mal mahnende Worte in Richtung des FCB: "Wir in der sportlichen Leitung sind uns sicher: Das wird ein großartiges Spiel. Und wir wollen es gewinnen. Wir werden es gewinnen! Gemeinsam schaffen wir das!" Nicht mithelfen kann dabei auf jeden Fall Emre Can, der noch seine Rotsperre absitzt.

Auch beim Gegner aus der bayerischen Landeshauptstadt fehlen im Mittelfeld wichtige Spieler. Für Aleksandar Pavlovic dürfte die Partie zu früh kommen, Joao Palhinha ist sowieso bis zum Jahreswechsel raus. Dafür dürfte erneut Leon Goretzka beginnen, der beim 3:0-Erfolg über den FC Augsburg seine Chance nutzte.

Wie die Partie ausgeht und wo die beiden Teams am Saisonende landen, könnt ihr mit unserem Bundesliga-Tabellenrechner nachrechnen. Nun aber alle Infos zur Übertragung.