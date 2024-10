Am 7. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den FC St. Pauli. Wer zeigt die Partie heute live im TV und Stream? Und wo gibt's einen Liveticker?

Kann sich der BVB nun endlich stabilisieren? Nach der 1:5-Blamage gegen den VfB Stuttgart und der schwachen ersten Halbzeit im "kleinen Revierderby" gegen den VfL Bochum, gewann der BVB am 2. Spieltag der Champions League mit 7:1 gegen Celtic Glasgow. Gegen Union gab es dann jedoch wieder einen herben Dämpfer in Form einer 1:2-Niederlage.

Am 7. Spieltag der Bundesliga benötigen die "Schwarz-Gelben" dringend wieder ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht jetzt schon zu verlieren. Derzeit trennen den BVB vier Punkte von Rang eins. Die Chancen auf einen Sieg stehen für den Tabellen-Siebten der Bundesliga gut, wenn man bedenkt, dass zumindest alle Heimspiele der Saison bislang siegreich gestaltet werden konnten.

Aufsteiger St. Pauli hat zwar mit dem 3:0-Sieg in Freiburg ein Ausrufezeichen in der Fremde setzen können, findet sich mit vier Punkten in Summe aber nur auf Rang 15 wieder.

Der BVB muss auf Karim Adeyemi verzichten, der sich nach seinem starken Saisonstart einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Julien Duranville (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Giovanni Reyna (Leistenverletzung) fehlen voraussichtlich ebenfalls. Bei St. Pauli fehlen wohl Sascha Buchert, Simon Zoller, Ben Voll und Elias Saar verletzt.