Villa belegt in der Liga nur den neunten Platz und will sich offensiv offenbar verstärken.

Übrigens: Den Abgang von Mats Hummels, der inzwischen für die Roma spielt, hält der BVB-Boss immer noch für richtig. "Unsere Innenverteidigung gehört mit zu den stärksten in Deutschland. Nico Schlotterbeck hat sich zum Beispiel noch mal extrem entwickelt. Und ehrlicherweise kannst du dich nur entwickeln, wenn auch eine Vakanz entsteht", so Watzke.

Und weiter: "Für die Erkenntnis, dass wir in den Zeiten, in denen der Spielplan am dichtesten ist – also im Oktober, November, Dezember –, die meisten Probleme bekommen, muss man kein Raketenwissenschaftler sein. Das müssen wir ändern."

Eine andere Hoeneß-Weisheit kann Watzke indes unterstützen: "The Trend is not your friend." Aktuell steht in der Tabelle Rang sechs mit nur 25 Punkten aus 15 Spielen, 2023 waren es zur Saisonmitte 26 Zähler, 2022 nur 25. Der BVB hat offensichtlich ein Hinrunden-Problem.

Neben Utrecht gibt es aber noch einen weiteren Klub, der mit dem Ivorer in Verbindung gebracht wird. Dem kroatischen Sportportal "Germanijak" zufolge ist Dinamo Zagreb an Haller interessiert.

"Transfermarkt.de" listet Lotka derweil mit einem Marktwert von rund 1,3 Millionen Euro. Erste Wahl wäre er in Heidenheim wohl aber auch nicht. Unter Frank Schmidt war Routinier Kevin Müller in der Vergangenheit stets gesetzt.

Auch erste Verhandlungen soll es bereits gegeben haben. Der Verein aus der iranischen Hauptstadt gilt als der populärste Klub des Landes mit Millionen Anhängern. In den vergangenen acht Jahren gelangen sieben Meisterschaften in der Pro League.

So berichten iranische Sportmedien, dass der dortige Erstligist Persepolis Teheran an dem ehemalige BVB-Coach Interesse hat. Terzic soll sogar ganz oben auf der Wunschliste von Präsident Resa Derwisch stehen.

Heaven ist Junioren-Nationalspieler Englands und kommt bei den "Three Lions" momentan in der U19 zum Einsatz.

In der laufenden Saison stand Heaven zwar bereits im Kader der ersten Mannschaft, einen Einsatz in der Premier League konnte der 18-Jährige aber noch nicht verbuchen.

Vor dem ersten Auswärtssieg der Saison beim VfL Wolfsburg soll sich Ricken an die Mannschaft gewandt haben, wie die "Bild" berichtet. "Unsere Fans geben ihr letztes Hemd, um uns auswärts zu unterstützen. Wir brauchen endlich einen Sieg", soll er den Profis mitgegeben haben. Zudem forderte er, die Niederlage an gleicher Stelle im DFB-Pokal persönlich zu nehmen.

+++ Update, 22. Dezember 07:55 Uhr: Ricken spricht über Wintertransfers +++

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat Borussia Dortmund nach dem wichtigen Sieg vor Weihnachten auf das schwierige Rennen um die Champions-League-Qualifikation im neuen Jahr eingestimmt. "Obwohl es nur zwei Punkte sind, wird es eine Riesenherausforderung. Das wird ein Riesenkraftakt", sagte Ricken nach dem 3:1 (3:0)-Erfolg in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Sonntag. Es war der erste Auswärtssieg seit April.

Der Blick geht vor einer kurzen Weihnachtspause in die nahe Zukunft. Am 10. Januar geht es sofort mit dem schweren Heimspiel gegen Meister Bayer Leverkusen weiter. In der Champions League liegt der BVB im Rennen um die K.o.-Runde aussichtsreich auf Tabellenrang neun, am 21. Januar beim FC Bologna und acht Tage später gegen Schachtar Donezk stehen die finalen Spiele der Ligaphase an.

"Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir mit den zwei verbleibenden Spielen direkt ins Achtelfinale kommen", sagte Ricken. Sportdirektor Sebastian Kehl blickte am "DAZN"-Mikrofon auf das große Ganze: "Es wird ein intensiver Januar. Wir werden die Zeit nutzen. Jeder Spieler wird sich reflektieren und wir müssen Dinge analysieren. Wir können es, das haben wir in vielen Spielen gezeigt. Die Konstanz hat aber gefehlt und darauf müssen wir ab Januar direkt wieder Wert legen."

In Sachen Wintertransfers gab sich Ricken derweil zurückhaltend. "Wenn wir was machen, muss das sportlich und wirtschaftlich sinnvoll sein", sagte er. Der frühere BVB-Profi wies darauf hin, dass der Klub "im Sommer und in den Jahren davor viel in die Mannschaft investiert" habe. Die Vereinsführung habe "Vertrauen in die Mannschaft, aber auch die Erwartungshaltung, dass wir mit der Mannschaft Minimum den vierten Platz erreichen."