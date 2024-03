Christian Streich will offenbar beim SC Freiburg aufhören – Entscheidung bis Dienstag

Anzeige

Die Zukunft von Christian Streich soll sich zeitnah klären. Einem Bericht zufolge ist ein Abschied des Trainers vom SC Freiburg im Sommer wahrscheinlich.

Die deutschen Fußball-Fans werden sich ab Sommer wohl auf ein ungewohntes Bild einstellen müssen: den SC Freiburg ohne Christian Streich auf der Trainerbank. Der 58-Jährige hat zwar noch nicht bekanntgegeben, ob er seinen Vertrag noch einmal verlängert, laut der "Bild" deutet jedoch immer mehr darauf hin, dass er es nicht tun wird.

Demnach kündigte Streich an, seine Entscheidung am Montag oder Dienstag offiziell zu machen. Weiter heißt es, er habe zuletzt intensiv mit sich gerungen, wobei seine Tendenzen immer wieder schwankend seien, teilweise auch von seiner Tagesform abhängen.

Im unmittelbaren Vereinsumfeld sei jedoch zu spüren, dass Streich immer mehr zum Aufhören neigen würde. Anscheinend kann er die Kraftfrage nicht mehr mit voller Überzeugung positiv für sich beantworten. Dies nannte auch Jürgen Klopp als Beweggrund, als er seinen überraschenden Abschied vom FC Liverpool zum Saisonende verkündete.

Während "The Normal One" dann knapp neun Jahre in der Beatles-Stadt am Ruder gewesen sein wird, wären es bei Streich zwölfeinhalb Jahre. Von den aktuellen Bundesliga-Coaches amtiert nur Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim länger - seine Tätigkeit begann 2007 in der viertklassigen Oberliga.