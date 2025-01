Dani Olmo: Der FC Bayern sollte dringend auf einen Transfer verzichten! Ein Kommentar

Es ist fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man es nicht mit dem FC Barcelona hält. Doch das Lockvogel-Angebot beinhaltet eine Bauchschmerz-Garantie, weshalb man dem FC Bayern zurufen möchte: "Finger weg von Dani Olmo! Tappt nicht in die Falle!" Warum? Es gibt drei gute Gründe.

Auf den ersten Blick eine nahezu unwiderstehliche Verlockung für sämtliche Topklubs. Besonders für den FC Bayern München , der in der Vergangenheit vergeblich um den 26-Jährigen gebuhlt hatte.

Das Wichtigste in Kürze

Olmo kann kein "Mia san Mia"

Olmos Berater Andy Bara betont gebetsmühlenartig, dass sein Schützling nur für Barcelona spielen wolle. "Dani hat sich entschieden. Wir ziehen keine andere Option in Betracht", so der Agent zuletzt im Gespräch mit Transferexperte Fabrizio Romano.

Olmo will aber vermutlich auch kein halbes Jahr tatenlos auf der Tribüne versauern. Bedeutet: Zaubert Barca keine Überraschungslösung aus dem Hut, könnte die Stimmung blitzschnell kippen. Schließlich hatte sich Olmo - offenbar in weiser Voraussicht - eine Ablösefrei-Klausel in seinen Vertrag integrieren lassen, die im eingetretenen Fall einen vorzeitigen Abschied erst ermöglicht.

Es ist allerdings nur sehr schwer vorstellbar, dass ein Spieler, dessen Herz so stark an seinem Jugendklub hängt, plötzlich das bayerische "Mia san Mia" verinnerlicht. Es klänge eher nach Vernunftsehe als nach Liebesheirat aus Olmos Sicht. Mit Schwere im Herzen - und immer mit einem Fuß in der Tür, sobald sich die erstbeste realistische Gelegenheit einer Barca-Rückkehr ergeben würde.