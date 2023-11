Dauerlösung? Siewert macht sich darüber keine Gedanken

Anzeige

Interimstrainer Jan Siewert macht sich derzeit noch keine Gedanken über eine mögliche Dauerbeschäftigung als Coach beim FSV Mainz 05. "Da ist Klarheit in der Kommunikation mit uns", sagte der 41-Jährige vor dem Spiel bei Darmstadt 98: "Es ist alles dazu gesagt worden." Während Sportdirektor Martin Schmidt den bisherigen U23-Coach als "großen Kandidaten" bezeichnete, hatte sich Sportvorstand Christian Heidel nach dem Debüt-Erfolg gegen Leipzig (2:0) noch sehr bedeckt gehalten.

Für ihn liege der Fokus komplett auf der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky), so Siewert: "Was danach ist, interessiert mich nicht. Ich beschäftige mich nicht mit der Zukunft." Im Kellerduell gegen die Lilien erwarte er eine weitere Steigerung seines Teams. "Wir konnten die Woche taktisch arbeiten", führte er aus: "Die Spieler stellen sich immer besser darauf ein, was ich von ihnen verlange."

Die Mannschaft mache nach dem ersten Saisonsieg "einen guten Eindruck. Nach so einem Sieg fällt es einfacher, um die Energie zu übertragen", erklärte der Interimscoach. Dennoch habe Mainz "nur ein Spiel gewonnen. Für uns ist in der aktuellen Lage jedes Spiel Pflicht", forderte Siewert. Er erwarte ein Duell, "in dem es auf jeden Zentimeter ankommt". In den Kader zurückkehren wird wohl Youngster Brajan Gruda nach seiner Fußverletzung.