Daum: Bei Meisterschaft wäre "Vizekusen-Fluch" besiegt

Aus Sicht von Ex-Trainer Christoph Daum könnte Bayer Leverkusen im Fall der Meisterschaft auch die spöttische Bezeichnung "Vizekusen" ablegen. "Die Antwort ist klar: Der Fluch wäre damit beendet", sagte der frühere Coach der Werkself dem SID. Durch die Wiederholung des Begriffs sei suggeriert worden, dass Bayer den Titel nicht holen könne. "Aber jetzt siehst du: Selbst 'Vizekusen' kann Meister werden."

Daum, der mit Leverkusen als Trainer zwischen 1997 und 2000 gleich dreimal Zweiter wurde, geht fest vom Titelgewinn der Werkself in dieser Saison aus. Wenn es am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen noch nicht der Fall sei, "ist das auch kein Problem. Die Leverkusener sind so stark und gefestigt, dass sie die Meisterschaft holen werden", sagte der 70-Jährige.

Daum wird die Partie in einer Runde mit Leverkusen-Fans auf Mallorca schauen. "Wir werden wirklich versuchen, in der Vorbereitung einen Feiertag daraus zu machen", sagte der langjährige Coach, der eine "unheimliche Anspannung, gemischt mit Vorfreude" verspürt. "Es ist, als sei der Tisch gedeckt, aber du kannst noch nichts essen. Es ist etwas Wunderbares zubereitet worden, aber es ist noch nicht Essenszeit."