Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 22. September

Der VfB Stuttgart um Bundesliga-Attraktion Serhou Guirassy will seinen starken Saisonauftakt auch am fünften Spieltag fortsetzen. Die Vorzeichen stehen gut: Der Tabellenvierte empfängt um 20.30 Uhr den noch sieglosen Aufsteiger Darmstadt 98.

Ohne die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg starten die deutschen Fußballerinnen in die neue Nations League. Exakt 50 Tage nach dem blamablen WM-Aus in der Vorrunde beginnt mit dem Gastspiel bei den Däninnen um Topstar Pernille Harder die schwierige Olympia-Qualifikation. Anstoß in Viborg ist um 18.00 Uhr.

Die Motorsport-Königsklasse macht Halt in Japan, auf diese Rennstrecke freuen sich selbst erfahrene Formel-1-Piloten wie kleine Kinder. Der Suzuka International Racing Course ist eine 5,8 km lange Aneinanderreihung von spektakulären Kurven, in denen gewaltige Fliehkräfte auf die Fahrer wirken. Um 4.30 Uhr beginnt das 1. freie Training, um 8.00 Uhr ist die zweite Session angesetzt.