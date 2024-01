Dienstbeginn für Sahin und Bender beim BVB

Anzeige

Dienstbeginn für Nuri Sahin und Sven Bender: Die beiden neuen Co-Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund werden am Dienstag bei der Leistungsdiagnostik an der Seite des Coaches Edin Terzic erwartet. "Jetzt ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann", so Sahin, der wie Bender einen Vertrag bis 2025 erhielt.

Nach einem bisher enttäuschenden Saisonverlauf in der Liga soll das Duo den BVB gemeinsam mit Terzic wieder in die Erfolgsspur führen. "Wir haben den bisherigen Saisonverlauf intensiv analysiert. Eine unserer gemeinsamen Erkenntnisse war es, im Trainerstab neue Impulse setzen zu wollen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Ab Mittwoch wird sich der Vizemeister bis zum 9. Januar in Marbella vorbereiten. Am 13. Januar steht das Gastspiel bei Aufsteiger Darmstadt 98 auf dem Programm.