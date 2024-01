Dier-Wechsel macht Kane "happy"

Anzeige

Superstar Harry Kane von Bayern München hat beglückt auf die Verpflichtung seines früheren Teamkollegen Eric Dier reagiert. Der Transfer seines Kumpels mache ihn "wirklich happy", sagte der 30-Jährige nach dem Bundesliga-Spiel der Münchner gegen die TSG Hoffenheim (3:0) am Freitagabend.

"Ich kenne Eric seit langer Zeit, ich habe lange mit ihm zusammengespielt, ich weiß, was für ein großartiger Spieler er für uns sein kann", führte Kane aus. Der Stürmer blickt auf neun gemeinsame Jahre mit Dier bei Tottenham Hotspur zurück, beide spielten außerdem seit 2015 für die englische Nationalmannschaft.

Dier ist der erste Winterzugang der Bayern. Am Freitag war er bereits im Stadion und in der Kabine, am Samstag wird er vorgestellt, am Sonntag reist er mit den neuen Kollegen ins Trainingslager nach Portugal. "Er freut sich darauf. Hoffentlich fügt er sich gleich gut ein", sagte Kane über den "guten Typen" Dier, "ich kann ihm ja ein paar Tipps geben."

Kane selbst fühlt sich in München, wo er kürzlich nach Monaten im Hotel eine Villa mit seiner Familie bezog, inzwischen langsam "wie zu Hause. Es ist dieselbe Routine wie in England: Training, die Kinder in die Schule bringen und abholen, Spiele spielen."

Auf dem Rasen ist er längst angekommen. Gegen die TSG erzielte er bereits seinen 22. Bundesligatreffer - im 16. Spiel. Damit stellte er den Hinrundenrekord seines Vorgängers Robert Lewandowski ein, den er im Nachholspiel gegen Union Berlin (24. Januar) sogar übertreffen könnte.