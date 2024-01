Anzeige

Der VfB Stuttgart startet mit einer Niederlage ins neue Fußballjahr. Das lag vor allem an Gladbachs Doppeltorschützen Robin Hack.

Borussia Mönchengladbach hat mit einem "Doppel-Hack" die beste Hinrunde in der Bundesliga-Geschichte des VfB Stuttgart verhindert. Die eiskalte Fohlenelf gewann am Sonntagabend ein rassiges Spiel mit 3:1 (2:0), hatte dabei aber auch viel Glück.

Beim Tabellendritten VfB machte sich einmal mehr das Fehlen von Torjäger Serhou Guirassy bemerkbar.

Robin Hack (1./19.) erzielte seine ersten Bundesliga-Tore für die Borussia, die daheim auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen blieb. Jordan (90.+1) erhöhte. Das 1:0 nach 20 Sekunden war das schnellste Bundesligator seit dem 15. Februar 2019.

Der VfB kam durch Josha Vagnoman (55.) nur noch zum zwischenzeitlichen Anschluss und beendet seine überragende Hinrunde mit 34 Punkten, nur in der Meistersaison 1983/84 und 2003/04 waren es umgerechnet je einer mehr.

Schmerzlich vermisst wurde bei den Gästen erneut Guirassy. Der mit 17 Treffern zweitbeste Torjäger der Bundesliga startet am Montag mit Guinea in den Afrika-Cup. Guirassy hatte dem VfB in der Hinrunde nur in zwei Spielen komplett gefehlt - beide gingen ebenfalls verloren.