Dortmund verleiht Abwehrtalent Coulibaly an Brest

Anzeige

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen Kader weiter ausgedünnt und Innenverteidiger-Talent Soumaila Coulibaly bis Saisonende an den französischen Erstligisten Stade Brest ausgeliehen. Der 20-Jährige absolvierte am Donnerstag den Medizincheck beim Champions-League-Teilnehmer.

"Soumi hat sich in den vergangenen Monaten auch körperlich enorm weiterentwickelt und benötigt jetzt regelmäßig Spielpraxis und Rhythmus auf hohem Niveau", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: "In Brest kann er sich sowohl in der Ligue 1 als auch auf internationaler Bühne in der Champions League beweisen."

Coulibaly war 2021 von Paris Saint-Germain nach Dortmund gekommen und in der Saison 2023/24 an den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen ausgeliehen gewesen. Am Mittwoch hatte der BVB bereits Stürmer Youssoufa Moukoko (OGC Nizza) und Mittelfeldspieler Salih Özcan (VfL Wolfsburg) verliehen.