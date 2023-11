Anzeige Obwohl sowohl Dortmund als auch die Bayern vorm direkten Duell am Samstagabend noch immer ungeschlagen sind, rumort es in beiden Klubs. Daher ist der deutsche Clasico dieses Mal mehr als nur ein Spiel – es hat wegweisenden Charakter. Dem Verlierer droht das Chaos - ein Kommentar. Von Christoph Gailer Nach dem Tiefschlag durch das DFB-Pokal-Aus in Saarbrücken (1:2) steht für den FC Bayern München am Samstagabend in Dortmund (ab 18:30 Uhr im Liveticker) der deutsche Clasico an. Dieses Duell ist eines, das für beide Teams ohnehin schon eine große emotionale und sportliche Bedeutung hat, schließlich ist es das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Top-Teams der zurückliegenden Jahre. Allerdings kommt dieses Mal noch dazu, dass es in beiden Vereinen aus unterschiedlichen Gründen gerade Unruhe gibt. Das macht das Duell des BVB gegen den FCB quasi zur Begegnung des Jahres - und das, obwohl es schon am zehnten Spieltag stattfindet. Es ist am Samstagabend ein Spiel, welches die negative Grundstimmung in beiden Klubs umgehend drehen könnte - ein Duell am Scheideweg quasi. Es mag komisch klingen, wenn man bedenkt, dass sowohl Dortmund als auch Bayern in der Bundesliga-Saison 2023/24 immer noch ohne Niederlage dastehen.

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan 2023/24

Tabelle 2023/24

Allerdings laufen die beiden deutschen Vorzeigeklubs des letzten Jahrzehnts der Tabellenspitze hinterher. Dort steht bislang das starke Bayer Leverkusen, welches sowohl mit attraktivem Fußball als auch vielen Siegen begeistert.

Wie sehr ist Tuchel nach der Pokal-Blamage angezählt? Von begeisterndem Fußball darf man in München derzeit eher nur träumen. Zwar hat man vor einer Woche Aufsteiger Darmstadt mit 8:0 aus der Allianz Arena geschossen, aber davon ist längst keine Rede mehr. Vielmehr muss sich der FCB um Coach Thomas Tuchel mit dem blamablen Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Saarbrücken auseinandersetzen. Damit ist eine von drei möglichen Titelchancen für die Münchner schon im November dahin.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Während Tuchel mit Ex-Klub Dortmund 2017 den DFB-Pokal gewann, verabschiedete sich der 50-Jährige in nun sieben Monaten an der Säbener Straße schon zum zweiten Mal mit den Münchnern vorzeitig aus dem Wettbewerb. In der Vorsaison scheiterte man im Viertelfinale zuhause an Freiburg (1:2), nun an einem abstiegsgefährdeten Drittligisten. Dass die Blamage von Saarbrücken natürlich auch an Tuchel festgemacht wird, ist daher wenig verwunderlich. Zudem kommen nun Gerüchte um angebliche Unstimmigkeiten zwischen ihm und einigen Bayern-Stars auf. Außerdem wird Tuchel seit Wochen durch die Personalsituation im Kader geplagt, der einige Schwachstellen hat, weil die Münchner im Sommer bei weitem nicht alle Planstellen ordentlich besetzen konnten. Mal deutlicher, mal zwischen den Zeilen - Tuchel selbst wurde in den zurückliegenden Wochen nicht müde, dieses Manko im Kader immer wieder anzusprechen. Jetzt, wenige Tage nach dem Pokal-Aus, noch eine Pleite in Dortmund, dann brennt in München wohl mal wieder der Baum – und zwar deutlich früher als an Heiligabend.

BVB droht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren Bayern-Gegner Dortmund ist in der Bundesliga ebenfalls noch ungeschlagen – aber keineswegs frei von Problemen und Sorgen. Nach dem am letzten Spieltag der Vorsaison fahrlässig verspielten Meistertitel, läuft die Partie gegen die Münchner unter dem Motto "verlieren verboten". Zum einen ist der BVB gegen den großen Rivalen seit zehn Pflichtspielen ohne Sieg und würde andererseits bei einer weiteren Niederlage am Samstag möglicherweise früh in der Saison die Tabellenspitze aus den Augen verlieren, sollte Leverkusen auch noch bei 1899 Hoffenheim gewinnen.

Anzeige

Dortmund gegen FC Bayern: Statistiken und Fakten zum German Clasico

Am Samstagabend steht in der Bundesliga der "deutsche Clasico" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern ran zeigt Statistiken und Fakten zu diesem Duell. Am Samstagabend steht in der Bundesliga der "deutsche Clasico" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (ab 18:30 Uhr im Liveticker) auf dem Programm.zeigt Statistiken und Fakten zu diesem Duell. © Sven Simon Das 134. Duell steht an: Evergreen der Bundesliga

Bereits zum 134. Mal treffen Borussia Dortmund und der FC Bayern München seit der Bundesliga-Gründung aufeinander. Kein anderes Duell gab es im deutschen Profifußball öfter als jenes zwischen BVB und FCB. Beide Teams haben gegen den jeweiligen Gegner auch die meisten Pleiten kassiert. Bei Dortmund waren es 66, bei den Bayern 32 gegen Schwarz-Gelb. © 2023 Getty Images Historisch guter Start: BVB noch ungeschlagen

Obwohl es für Dortmund zuletzt nur zu einem 3:3 in Frankfurt reichte, ist die Borussia nach neun Bundesliga-Spielen immer noch ungeschlagen. Dies gab es zu diesem Saisonzeitpunkt erst zweimal in der Dortmunder Bundesliga-Historie (2002/03 und 2018/19). Saisonübergreifend bestritt der BVB zuletzt sogar 17 Bundesliga-Partien in Folge ohne Niederlage. © 2023 Getty Images FC Bayern so erfolgreich wie zuletzt 2016/17

Nach neun Bundesliga-Spieltagen der Saison 2023/24 gibt es noch drei ungeschlagene Teams. Neben Dortmund und Leverkusen ist dies der Titelverteidiger FC Bayern. Mit bislang 23 Punkten spielen die Münchner sogar bis zu diesem Zeitpunkt die erfolgreichste Bundesliga-Saison seit 2016/17. Damals stand der FCB unter Coach Carlo Ancelotti auch mit 23 Punkten da. © 2023 Getty Images Das bislang letzte Duell: Klarer FCB-Triumph bei Tuchels Debüt

Zum bislang letzten Mal trafen die Bayern und Dortmund in der Bundesliga am 1. April 2023 aufeinander. Beim damaligen Debüt von Bayern-Coach Tuchel gegen seinen Ex-Klub zeigten sich die Münchner von ihrer besten Seite. Der Rekordmeister überrollte den ewigen Rivalen mit 4:2, führte nach 50 Minuten sogar schon mit 4:0. © 2023 Getty Images BVB mit bitterer Bayern-Serie

Generell lief es zuletzt für Borussia Dortmund im German Clasico äußerst enttäuschend. In den zurückliegenden zehn Pflichtspielen setzte es für die Borussia neun Niederlagen, zudem gab es ein mickriges Remis aus Sicht der Dortmunder. Eine längere Sieglos-Serie gegen die Bayern hatte der BVB nur zwischen 1998 und 2002 mit elf Partien ohne Dreier. © 2023 Getty Images DFL Supercup 2019: Dortmunds bislang letztes Erfolgserlebnis

Den bislang letzten Sieg der Dortmunder gegen den FC Bayern gab es am 3. August 2019. Damals setzte sich der BVB im DFL Supercup mit 2:0 durch. Jadon Sancho und Paco Alcacer trafen für die Gastgeber. Der Spanier Alcacer war auch am 10. November 2018 einer der Torschützen beim bislang letzten Bundesliga-Erfolg gegen den FCB (3:2). © 2019 Getty Images Direkt vor Terzic: Tuchel immer noch BVB-Rekordtrainer

Für Thomas Tuchel ist das Spiel beim BVB eine Rückkehr in seine Vergangenheit. Von 2015 bis 2017 coachte er die Borussia und das sehr erfolgreich. 2,09 Punkte holte Dortmund in der Bundesliga im Schnitt unter ihm, damit ist Tuchel immer noch erfolgreichster BVB-Coach. Edin Terzic hat einen Schnitt von 2,08 Punkte, liegt direkt hinter Tuchel. © Sven Simon Schon 14 Treffer gegen den BVB: Müller als Borussia-Schreckgespenst

Mit den Bayern wird auch Routinier Thomas Müller nach Dortmund reisen und dieser trifft besonders gerne gegen den BVB. In seiner Karriere erzielte die FCB-Ikone 14 Treffer gegen die Borussia und ist damit der zweiterfolgreichste, noch aktive Profi. Klar auf Platz 1 ist Robert Lewandowski mit 27 Pflichtspiel-Toren gegen Dortmund. © 2023 Getty Images Marco Reus als FCB-Schreckgespenst

Was Müller und Lewandowski für Dortmund sind, ist Marco Reus für die Bayern. Der BVB-Star hat immerhin zwölfmal gegen die Münchner getroffen und damit so oft, wie kein anderer noch aktiver Spieler. Damit stellt er selbst Cristiano Ronaldo (neun Tore) und seinen Ex-Mitspieler Erling Haaland (sieben Tore) in den Schatten. © 2018 Getty Images 11:1 für die Bayern: Rekord-Ergebnis aus dem Jahr 1971

Den bislang höchsten Sieg im Duell Bayern gegen Dortmund gab es am 27. November 1971, als die Münchner die Schwarz-Gelben mit 11:1 aus dem Stadion an der Grünwalder Straße schossen. Für den FCB ist das bis heute der höchste Bundesliga-Sieg, für den BVB allerdings nicht die höchste Niederlage - 1978 ging Dortmund in Gladbach mit 0:12 unter. © imago sportfotodienst