Eberl: Weiter viel Arbeit am Bayern-Kader

Mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies und Manuel Neuer hat Max Eberl die Verträge nach monatelangem Hickhack verlängert - doch auf den Sportvorstand des FC Bayern wartet in den kommenden Wochen weiterhin jede Menge Arbeit. Noch ist die Zukunft von Thomas Müller, Leroy Sané und Eric Dier, deren Verträge im Sommer auslaufen, ungeklärt.

"Wir haben mit den Parteien gesprochen und werden natürlich auch weiter sprechen. Wir haben die Schlüsselspieler erst einmal geschafft. Jetzt gibt es mit Thomas Müller einen ganz besonderen Spieler, es gibt mit Leroy Sané einen besonderen Spieler. Und mit Eric Dier einen Spieler, der sich mit seinen Leistungen absolut empfohlen hat. Wir werden uns zeitnah Gedanken machen", sagte Eberl vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin.

Erst einmal war der 51-Jährige "sehr froh", wichtige Weichen gestellt zu haben. "Wir hatten einen Plan, dass wir mit einigen Jungs verlängern, die wichtig sind für die Zukunft des Vereins. Es ist alles so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt und gewünscht haben. Das war das Ziel", betonte Eberl. Man habe den Plan "in Ruhe und beharrlich vorangetrieben", fügte er an: "Wir haben es parallel geschafft, dass es in der Mannschaft trotz der Themen nie groß Unruhe gab."

Wenig Lust verspürte Eberl allerdings, jetzt schon über eine mögliche Vertragsverlängerung bei Leon Goretzka zu sprechen, der bis 2026 an den Klub gebunden ist. "Jetzt habe ich erst einmal ein paar Verlängerungen erledigt. Es ist fast wie täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben uns da noch keine Gedanken gemacht", sagte Eberl mit einem Schmunzeln.

Gleichzeitig zollte er Goretzka, der im vergangenen Sommer als erster Verkaufskandidat in München gegolten hatte, Respekt. "Leon hat seine Momente genutzt und seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt. Er ist auch berechtigterweise wieder für den DFB nominiert. Er hat sich rangekämpft und bringt gute Leistungen. Wir sind happy darüber."

Lob gab es auch für Kimmich, der in den Verhandlungen über seinen Vertrag bis 2029 ohne Berater agiert hat. "Es ist anders, das ist sehr mannhaft, was Jo macht. Mich hat das sehr beeindruckt", so Eberl.