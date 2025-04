Eintracht-Boss Hellmann vor Tottenham-Spiel "on fire"

Es war ein seltener Gast, der am Sonntagabend im Bauch der Frankfurter Fußballarena vor die Presse trat. Doch Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, hatte etwas mitzuteilen: "Ich bin on fire, das könnt ihr mir glauben", sagte der Klubboss mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL), "ich will auf keinen Fall, dass wir diese Chance vorbeiziehen lassen."

Nach dem glanzlosen, aber letztlich souveränen 3:0 (2:0) in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim richtete Hellmann den Blick rasch auf das Highlight-Spiel. "Wir wollen weiterkommen, und wir wollen das mit der gesamten Kraft dieses Stadions schaffen", kündigte der 53-Jährige an. Gleichwohl forderte er nach dem Erfolg gegen Heidenheim: "Wir werden uns ganz sicher steigern müssen, noch eine Schippe drauflegen."

Mit dem Dreier gegen den Abstiegskandidaten, herausgeschossen von Jean-Mattéo Bahoya (10.), Robin Koch (42.) und Hugo Ekitiké (71.), festigte die SGE in der Liga Rang drei und baute den Vorsprung auf Platz fünf auf fünf Zähler aus - im Saisonendspurt nimmt die Qualifikation für die Champions League Konturen an. Doch auch Sportvorstand Markus Krösche stimmte einzig das Ergebnis zufrieden, nicht aber das Auftreten der Mannschaft: "Das war nicht ernsthaft genug, das war ein bisschen Sommerkick", monierte er.

Trainer Dino Toppmöller nahm seine Profis in Schutz, "wir haben ein ordentliches Spiel gemacht", sagte er, "das Ergebnis ist sehr gut". Mit Blick auf Tottenham wolle er nun "ohne Emotionen an die Sache rangehen", erklärte der Coach - um dann "am Donnerstag um Punkt neun Uhr voll on fire" zu sein.