Im Ablösepoker um den Angreifer hatten sich beide Parteien im Laufe des Donnerstags angenähert, aber eben noch nicht final geeinigt. Dementsprechend dementierte ein Eintracht-Sprecher am Abend Meldungen, die von einem fixen Transfer sprachen.

"Man wird sehen, wie es sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er uns verlässt, ist sehr, sehr hoch. Wir reden von Manchester City, das ist für ihn ein Riesenschritt", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche vor der Partie gegen den BVB bei "DAZN".

"Eintracht Frankfurt befindet sich aktuell in Gesprächen mit einem anderen Klub bezüglich Transfers von Omar Marmoush. Daher ist der Spieler heute nicht Teil des Kaders", hieß es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Eintracht.

Am Freitagabend spielt die Eintracht in der Bundesliga gegen Dortmund ( ab 20:30 Uhr im Liveticker ) - aber ohne Marmoush. Wie die Hessen mitteilten, fehlt der Nordafrikaner.

Omar Marmoush ist aktuell die heißeste Personalie bei der Frankfurter Eintracht . Dass Manchester City den ägyptischen Stürmer verpflichten will, ist bekannt. Und der mögliche Deal rückt immer näher.

Dieser soll nach Informationen von "Sky" und "Bild" am Freitagmittag erfolgt sein. So soll der englische Meister 75 Millionen Euro fix und weitere fünf Millionen Euro an Boni für den Ägypter zahlen.

Dem Stürmer selbst winken laut "Sky" in England künftig zehn Millionen Euro Netto-Jahresgehalt. In Frankfurt soll Marmoush bislang etwa zwei Millionen Euro jährlich an Gehalt kassiert haben.