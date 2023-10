Anzeige

Am 9. Bundesliga-Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Nachdem der BVB in der Champions League aktiv war und Eintracht Frankfurt in der Conference League, treffen die beiden Mannschaften nun am 9. Bundesliga-Spieltag aufeinander.

Borussia Dortmund ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Zuletzt gab es einen 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. Trotzdem könnte es an vielen Stellen spielerisch noch besser laufen, was auch gegen Bremen deutlich wurde.

Eintracht Frankfurt gelang nach durchwachsenem Saisonstart ein wichtiger 3:1-Auswärtssieg bei starken Hoffenheimern, was die SGE in der Tabelle nach vorne rücken ließ.

ran hat alle wichtigen Informationen zu der Partie zusammengefasst.