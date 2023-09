Entwarnung: Ducksch nur mit "leichter Muskelverletzung"

Anzeige

Leichte Entwarnung bei Marvin Ducksch: Nach seiner vorzeitigen Auswechslung am Wochenende wurde bei dem Angreifer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nur eine "leichte Muskelverletzung im linken Oberschenkel" diagnostiziert. Das teilte der Klub am Montag nach einer medizinischen Untersuchung mit. Ducksch werde in den "kommenden Tagen vorerst individuell trainieren", heißt es in der Mitteilung, eine schlimmere Verletzung ist damit vom Tisch.

Ducksch war beim deutlichen 4:0 gegen den FSV Mainz 05 am Samstag bereits in der 23. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Zuvor hatte der 29-Jährige Werder mit einem verwandelten Foulelfmeter früh auf die Siegerstraße gebracht (3.).