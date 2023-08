Ex-Nationalspieler Younes hält sich in Gladbach fit

Anzeige

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Amin Younes hält sich nach seiner Rückkehr aus Saudi-Arabien bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach fit. Ein Kandidat für die Bundesliga-Mannschaft ist der 30-Jährige nach Angaben von Nils Schmadtke aber nicht. "Er wird sich hier für eine neue Aufgabe vorbereiten, die aber nicht bei Borussia in der Lizenzmannschaft liegen wird", sagte der neue Sportdirektor Lizenz.

Younes hatte am Sonntag, seinem 30. Geburtstag, bei einem Test der Gladbacher Regionalliga-Mannschaft gegen den KFC Uerdingen (2:5) wieder das Gladbacher Trikot getragen. Der Offensivspieler hatte schon in der Jugend für die Borussia gespielt und dort auch sein Debüt als Profi gefeiert.

"Amin ist nach seiner Vertragsauflösung momentan vereinslos und hat gefragt, ob er sich hier bei Borussia in der U23 fit halten darf. Da Amin viele Jahre zur Fohlen-Familie gehört hat, haben wir diesem Wunsch entsprochen", sagte Schmadtke auf der Vereins-Homepage.

Younes hatte sich Ende Juli von seinem Stammverein Al-Ettifaq verabschiedet. "Nach eineinhalb Jahren haben wir im freundschaftlichen Einvernehmen entschieden, von nun an getrennte Wege zu gehen", schrieb er bei Instagram. Als Grund nannte er die angedachte "komplette Umstrukturierung" von Verein und Liga.

Der Mittelfeldspieler war im Januar 2022 zu Al-Ettifaq gewechselt, nach neun Einsätzen im ersten Halbjahr in der Saudi Pro League lief er allerdings bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Utrecht in den Niederlanden auf.

Sein letztes von acht Länderspielen hatte Younes während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt im März 2021 absolviert.