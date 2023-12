Fans kündigen Protest gegen Investoren-Deal der DFL an

Die Investoren-Pläne der DFL erzürnt die Fanszenen in Deutschland. Aus aktuellem Anlass kündigten die Fans jetzt Konsequenzen an.

Am Montag hatten die 36 Erst- und Zweitligisten bei ihrer Versammlung in Frankfurt am Main grünes Licht für den Einstieg eins Investors in den deutschen Profifußball gegeben. Mit der kleinstmöglichen Mehrheit von 24 Stimmen votierten die Vereine für Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern.

"Wir haben das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben - für die Entwicklung der Liga", kommentierte Klubchef Jan-Christian Dreesen von Rekordmeister Bayern München die Entscheidung. Man habe nun eine Gestaltungsmöglichkeit und Optionen zur Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur.