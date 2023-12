Anzeige

Der 15. Bundesliga-Spieltag steht an, Borussia Dortmund trifft auswärts auf den FC Augsburg. Wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen? Wo gibt's einen Liveticker und Highlights? Alles zur Übertragung.

Mit dem FC Augsburg muss Borussia Dortmund am 15. Spieltag bei einem der in den zurückliegenden Wochen stabilsten Teams der Bundesliga ran.

Die Fuggerstädter haben zwar zuletzt in der Bundesliga mit 0:2 bei Werder Bremen verloren, waren davor aber unter dem neuen Trainer Jess Thorup sechs Spiele lang ungeschlagen (drei Siege, drei Unentschieden).

Entsprechend gelang es dem FCA, in den zurückliegenden Wochen in der Tabelle mächtig nach oben zu klettern, mittlerweile steckt man nicht mehr in der akuten Abstiegszone, sondern mit 17 Punkten sogar auf Platz 9 und ist damit in der oberen Tabellenhälfte.

Vier Ränge vor dem FCA lag vor Beginn des 15. Spieltages der BVB mit 25 Punkten. Während der FCA in den zurückliegenden Wochen klar im Aufwärtstrend war, sah das in Dortmund etwas anders aus. Bis zum zehnten Spieltag war die Elf von Trainer Edin Terzic ungeschlagen, seitdem gab es aber nur mehr einen Sieg.