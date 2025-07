Am Rande des Testspiels zwischen dem FC Augsburg und Austria Lustenau kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung. Auch Fans eines dritten Vereins waren in die Massenschlägerei verwickelt.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison im deutschen Fußball laufen bereits auf Hochtouren. Die Vereine testen fleißig - so auch der FC Augsburg und 1860 München. Der Fußball rückte dabei jedoch in den Hintergrund. Stattdessen kam es zu brutalen Auseinandersetzungen am Rande der Testspiele.

Die Schlägerei spielte sich dabei am Samstagabend in dem österreichischen Ort Lustenau in Vorarlberg ab. Dort spielte der FC Augsburg kurz zuvor gegen Austria Lustenau. Nach dem Spiel eskalierte die Situation vor dem Stadion. Fans der beiden Lager gingen aufeinander los.

Doch es blieb nicht bei diesen beiden Parteien: Auch Fans des deutschen Drittligisten 1860 München schalteten sich in das Gerangel ein. Diese waren wohl auf der Heimreise von einem Testspiel ihrer Mannschaft in der Schweiz - die Löwen spielten gegen den FC Vaduz.