Noussair Mazraoui

Der Marokkaner steht nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup bereits in der Startelf. Von Müdigkeit ist aber zunächst wenig zu sehen, kurbelt nach vorne an und klärt hinten in höchster Not (45.). Geht nach einer Stunde erschöpft vom Platz, als Boey ihn ersetzt. ran-Note: 3 © MIS