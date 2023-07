Anzeige

Die Bundesligisten starten in die Vorbereitung zur neuen Saison. Wer fliegt nach Übersee? Wer bleibt in Deutschland und wer macht es sich für ein Trainingslager in den Bergen gemütlich? ran hat die Sommerfahrpläne aller 18 Bundesligisten auf einen Blick.

Die Saison 2022/23 ist vorbei, aber da steht die neue Spielzeit bereits in den Startlöchern. Abgesehen vom FC Bayern München und RB Leipzig starten alle Bundesligisten mit der ersten Runde des DFB-Pokals vom 11. bis zum 14. August in die Pflichtspielsaison (Paarungen der 1. Runde in der Übersicht). Eine Woche darauf startet bereits die Bundesliga mit ihrem ersten Spieltag, der FC Bayern wird die Spielzeit mit einem Gastspiel beim SV Werder Bremen eröffnen (live in SAT.1, im Livestream auf ran.de und in der ran-App).

Hinweis: Die Sommerfahrpläne sind noch nicht vollständig bekannt. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.