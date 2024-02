FC Bayern: Es braucht unbedingt den Kader-Umbruch - ein Kommentar

Anzeige

Dass der FC Bayern gegen RB Leipzig seine Niederlagenserie beendet hat, ändert nichts an den grundlegenden Problemen in der Mannschaft. Das müssen auch die Bosse erkennen. Ein Kommentar.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Der Jubel in der Allianz Arena war fast so, als hätten die Bayern die Tabellenführung zurückgeholt.

Dabei verhinderte Harry Kane mit seinem 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen RB Leipzig nur den nächsten Rückschlag, denn bei einem Unentschieden wäre der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen sogar auf zehn Punkte angewachsen.

So aber bleibt es bei acht Zählern Vorsprung der Werkself, was zu diesem Zeitpunkt der Saison bislang immer in der Bundesliga-Geschichte zum Meistertitel gereicht hat.

Dass die Erleichterung in der Allianz Arena trotzdem riesengroß war, lag daher vor allem am Ende der Negativserie von drei Niederlagen in Folge für die Bayern.

Eine weitere Pleite hätte vermutlich auch die erst am Mittwoch getroffene Entscheidung wieder in Frage gestellt, mit dem scheidenden Thomas Tuchel zumindest wie geplant noch bis zum Ende der Spielzeit auszuhalten.

Stattdessen herrscht in der kommenden Woche zuletzt ungewohnte Ruhe an der Säbener Straße.