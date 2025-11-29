Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern: Fans protestieren gegen 50+1-Aussage von Uli Hoeneß
- Veröffentlicht: 29.11.2025
- 16:52 Uhr
- ran.de
Beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München reagierten die Fans des Rekordmeisters mit einem Transparent auf eine Aussage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zur 50+1-Regel.
Die Aussage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zum Thema 50+1-Regel in Deutschland kam bei den Fans des FC Bayern München nicht gut an.
Beim Bundesliga-Heimspiel des Rekordmeisters am Samstagnachmittag gegen den FC St. Pauli reagierte der Anhang mit einem Transparent auf Hoeneß' Aussage.
"Uli, wann wird es auch dir endlich klar ... Fußball in Deutschland – ohne 50+1 nicht vorstellbar!“, stand auf dem Transparent der Münchner Fans.
Hoeneß hatte zuletzt öffentlich die Abschaffung der 50+1-Regel in der Bundesliga gefordert, die die mehrheitliche Übernahme von Klubs durch Investoren bislang unmöglich macht.
Hoeneß: "Über kurz oder lang muss 50+1-Regel fallen"
"Ich glaube, über kurz oder lang muss in Deutschland die 50+1-Regelung fallen. Das ist nicht wichtig für Bayern München, denn wir können mithalten mit unseren Möglichkeiten“, sagte der 73-Jährige im "OMR"-Podcast, "insofern kann ich mich sehr dafür einsetzen, ohne eigene Vorteile zu erzielen. Ich glaube einfach, dass es für viele Vereine hilfreich wäre, wenn sie internationales Geld einnehmen könnten".
Hoeneß fordert in diesem Zusammenhang auch von den Bundesliga- bzw. DFL-Bossen ein umdenken mit Blick auf die 50+1-Regel, spricht dabei direkt Hans-Joachim Watzke an. Er ist Aufsichtsratschef der Bundesliga. "Ich hoffe, dass Herr Watzke, der ja ein großer Gegner ist, sich irgendwann mal breitschlagen lässt, darüber vernünftig nachzudenken", sagte Hoeneß.
Gemeinsamer Protest gegen Innenminister-Konferenz
Zudem gab es bei der Partie zwischen den Münchnern und St. Pauli aus beiden Fanlagern erneut Proteste gegen die Innenminister-Konferenz, bei der Verschärfungen in Sachen Sicherheit.
So wollen die Anhänger keine Sorgen personalisierten Tickets, ebenso nicht edie Einrichtung einer zentralen Stelle, um Stadionverbote auszusprechen. Bei der Innenminister-Konferenz vom 3. bis 5. Dezember in Bremen könnten allerdings Beschlüsse in diese Richtung gefasst werden.
In der Allianz Arena gab es als Zeichen des Protests gegen die Pläne für die Innenminister-Konferenz erneut einen Stimmungsboykott. In den ersten zwölf Minuten der Begegnung unterließen beide Fanlager den Support.