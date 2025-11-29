FC Bayern: Fans protestieren gegen 50+1-Aussage von Uli Hoeneß

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Hoeneß hatte zuletzt öffentlich die Abschaffung der 50+1-Regel in der Bundesliga gefordert, die die mehrheitliche Übernahme von Klubs durch Investoren bislang unmöglich macht.

- Anzeige -

Hoeneß: "Über kurz oder lang muss 50+1-Regel fallen" "Ich glaube, über kurz oder lang muss in Deutschland die 50+1-Regelung fallen. Das ist nicht wichtig für Bayern München, denn wir können mithalten mit unseren Möglichkeiten“, sagte der 73-Jährige im "OMR"-Podcast, "insofern kann ich mich sehr dafür einsetzen, ohne eigene Vorteile zu erzielen. Ich glaube einfach, dass es für viele Vereine hilfreich wäre, wenn sie internationales Geld einnehmen könnten". Hoeneß fordert in diesem Zusammenhang auch von den Bundesliga- bzw. DFL-Bossen ein umdenken mit Blick auf die 50+1-Regel, spricht dabei direkt Hans-Joachim Watzke an. Er ist Aufsichtsratschef der Bundesliga. "Ich hoffe, dass Herr Watzke, der ja ein großer Gegner ist, sich irgendwann mal breitschlagen lässt, darüber vernünftig nachzudenken", sagte Hoeneß.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gemeinsamer Protest gegen Innenminister-Konferenz Zudem gab es bei der Partie zwischen den Münchnern und St. Pauli aus beiden Fanlagern erneut Proteste gegen die Innenminister-Konferenz, bei der Verschärfungen in Sachen Sicherheit. So wollen die Anhänger keine Sorgen personalisierten Tickets, ebenso nicht edie Einrichtung einer zentralen Stelle, um Stadionverbote auszusprechen. Bei der Innenminister-Konferenz vom 3. bis 5. Dezember in Bremen könnten allerdings Beschlüsse in diese Richtung gefasst werden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen