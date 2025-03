Die Bayern-Verantwortlichen sollen sich dessen aber bewusst sein und mit Verkäufen und Gehaltseinsparungen eine solche Summe aufbringen können. Eine Vertragsverlängerung des Nationalspielers bei der Werkself zieht sich hingegen weiter in die Länge.

Einem Bericht von "Sky" zufolge gibt es in München nun konkrete Gespräche hinter den Kulissen, einen Transfer im Sommer 2025 zu realisieren. Demnach würde Leverkusen eine fixe Summe weit über 100 Millionen Euro fordern.

Der FC Bayern München zeigt großes Interesse an Florian Wirtz. Auch der Bayer-Profi soll nicht abgeneigt sein. Nun steht sogar ein Wechsel im Sommer im Raum.

Er persönlich wolle "eigentlich nicht mehr öffentlich" über Wirtz sprechen, so Eberl.

Wirtz zähle "in seinen jungen Jahren zu den besten Fußballern in Europa", sagte Eberl: "Dass Bayern München immer überlegt, wie man die Mannschaft für die Zukunft verstärken kann, ist normal." Jedoch habe Bayern "einen sehr, sehr guten Kader und mit Jamal Musiala einen ebenso herausragenden Spieler".

Hoeneß sei "der Macher schlechthin im deutschen Fußball", sei "Mister FC Bayern" und dürfe träumen, betonte Eberl: "Aber wir müssen am Ende auch mit den harten Fakten der Realität klarkommen."

"Ich träume nachts eher selten vom Fußball und daher auch nicht von Florian Wirtz, ohne ihm zu nahe treten zu wollen", sagte Eberl, angesprochen auf Aussagen des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, der den umworbenen Jungstar von Bayer Leverkusen irgendwann gerne in München sehen würde.

"Bei der Vielzahl an Äußerungen müssen wir uns irgendwann nicht mehr dazu äußern", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Dienstag. Dass sich die Bayern "so viel mit uns beschäftigen und unsere Spieler gut finden, nehmen wir als Wertschätzung und Anerkennung. Alles andere tangiert uns nicht".

Das machen dafür andere. In Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten zwei Ex-Bosse des FC Bayern München zuletzt mehrfach ihr großes Interesse an einem Wechsel von Florian Wirtz zum Rekordmeister deutlich gemacht.

Florian Wirtz: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gehen in die Offensive

Florian Wirtz zum FC Bayern? "Persönliche Mission" von Uli Hoeneß

Der "Sky"-Reporter nannte den möglichen Mega-Deal der Bayern mit Wirtz zudem "eine Art persönliche Mission“ von Hoeneß. Laut ihm hat der Ehrenpräsident "das ja in den letzten Jahren immer gut begleitet, so von außen und hat den Staffelstab etwas abgegeben. In diesen Verhandlungen mischt er mit“.

Hoeneß soll seit längerem in persönlichem Kontakt mit Hans Wirtz sein, dem Vater und Berater des 21-Jährigen. Auch persönliche Treffen in Hoeneß' Villa am Tegernsee hat es bereits gegeben.

Offen bleibt allerdings die Frage, inwiefern die Bayern-Bosse die anhaltenden Diskussionen um Wirtz auch nutzen wollen, um vor dem Duell in der Champions League für Unruhe beim Werksklub zu sorgen.