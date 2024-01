Anzeige

Das erste Bundesligaspiel im Jahr 2024 zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim steht ganz im Zeichen von Franz Beckenbauer. Die Stimmen vor dem Spiel.

Im ersten Pflichtspiel der Bundesliga im Jahr 2024 treffen der FC Bayern München und die TSG Hoffenheim aufeinander. So wichtig das Sportliche ist, so sehr wird die Partie vom Tod von Franz Beckenbauer überschattet.

Am vergangenen Sonntag starb die Legende des deutschen Fußballs im Alter von 78 Jahren. Gerade der FC Bayern, wo der "Kaiser" seine größten Momente als Spieler erlebte, sieht es als seine Pflicht an, das Spiel gegen Hoffenheim in einem besonderen Rahmen stattfinden zu lassen, um der Vereinsikone zu gedenken.

ran hat die wichtigsten Stimmen aus dem Vorlauf der Partie gesammelt.

Stefan Kuntz (ran-Experte): "Es war einfach unvorstellbar. Bei so jemandem denkt man einfach, dass er nicht sterben kann. Er war so wichtig für den deutschen Fußball und man hat auch Respekt vor seinem Lebenswerk. Das ist schon etwas, das einen trifft."

Sepp Maier (Torwart-Legende des FC Bayern): "Der Franz war damals schon so gut und hat bei uns Älteren mitspielen dürfen. Er war ein schüchterner Typ, zum Glück hat sich das geändert und dadurch hat er dann auch zu uns gepasst. Er hat für den deutschen Fußball und das gesamte Ansehen von Deutschland so viel getan. Wenn man zurückschaut auf 2006, fremde Menschen aus verschiedenen Ländern haben sich in den Armen gelegen, haben miteinander gefeiert. Egal, wo der Franz hingekommen ist, es war immer Freude da. Was der Verein machen könnte: Neben Gerd Müller eine Bronze-Statue aufbauen, denn die Achse muss zusammenbleiben."