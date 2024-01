Anzeige

Trainer Thomas Tuchel hat für das Spiel gegen Union Berlin (20.30/Sky) nur einen Wechsel in seiner Mannschaft vorgenommen. Nach der Blamage gegen Werder Bremen (0:1) rückt Leon Goretzka in die Anfangsformation. Auf der Bank Platz nehmen muss dagegen Alphonso Davies. An seine Stelle als Linksverteidiger rückt Raphael Guerreiro aus dem Mittelfeld nach hinten.