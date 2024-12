Und in der Bundesliga beendete Double-Sieger Bayer Leverkusen mit Erfolgscoach Xabi Alonso die elfjährige Meister-Dominanz des FC Bayern – der aber unter dem neuen Coach Vincent Kompany als Tabellenführer wieder an alte Stärke anknüpft.

Und die Mainzer sind wirklich grandios, die haben tolle Leistungen gezeigt und stehen nicht ohne Grund auf Platz fünf. Sie haben gerade das Momentum auf ihrer Seite, das hat das Spiel in Frankfurt gezeigt. Es ist ja immer schön, wenn eine Mannschaft vorne dabei ist, die man vorher nicht so auf dem Zettel hatte.“

"Zum einen Bayer Leverkusen, weil viele nach der grandiosen Saison vom letzten Jahr skeptisch waren, ob sie das wiederholen können. Jetzt sind sie nur vier Punkte hinter Bayern und das zeigt halt: Die Mannschaft ruht sich nicht aus. Sie hat am Anfang natürlich ein bisschen Probleme gehabt, was völlig normal war in meinen Augen, weil sie auch vom Kopf her erstmal ihre großartigen Erfolge verarbeiten musste. Trotzdem haben sie es jetzt wieder geschafft, in die Spur zu kommen.

"Bei Bochum war abzusehen, dass es nur ums Überleben geht. Aber nur ein Sieg in der gesamten bisherigen Hinrunde, ist auch für die Ansprüche des VfL Bochum zu wenig. Von daher haben sie Glück, dass im Tabellenkeller irgendwie keiner so richtig vom Fleck kommt. Ich denke, die fünf Mannschaften, die aktuell unten drin sind, werden es extrem schwer haben. Und auch Augsburg könnte da noch reinrutschen."

Auch der FC Bayern muss Gas geben und das tun sie wirklich in einer in einer tollen Art und Weise. Mir gefällt das richtig gut, aber es sind eben nur vier Punkte, weil Leverkusen eine extrem homogene und individuell starke Truppe hat. Also wird es auf ein Duell zwischen Bayern und Bayer hinauslaufen. Dortmund und Leipzig, die man vor der Saison auch auf dem Radar hatte, sind schon zu weit weg.“

Aber der BVB bleibt eine Wundertüte, wo du einfach nicht weißt, was im nächsten Spiel passiert. Ich glaube, dass die Verantwortlichen damit nicht zufrieden sind. Sie wollten mit Nuri Sahin eine Aufbruchstimmung erzeugen, doch die Leistungen sind einfach zu schwankend. Da war das Spiel in Wolfsburg ein Spiegelbild der ganzen Saison. Auf der einen Seite siehst du, welches Potenzial sie haben. Und andererseits machen sie immer wieder Fehler, wofür sie eigentlich viel zu gut sein müssten.“

"Aufgrund der Größe dieses Vereins und seiner Wucht wird der BVB immer kritisch beobachtet. Gerade die Diskrepanz zwischen auswärts und zu Hause hat mich an Dr. Jekyll und Mr. Hyde erinnert. Im eigenen Stadion haben sie ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in der Fremde, deshalb war der Sieg in Wolfsburg elementar, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Dadurch sind sie auch nur zwei Punkte hinter den Champions-League-Plätzen.

Markus Babbel über Kimmich: "Natürlich geht es da auch ums Geld"

eine Verlängerung von Joshua Kimmich bei Bayern:

"Das wird spannend, wie die Bayern das machen wollen. Auf der einen Seite wollen sie ja sparen und auf der anderen Seite: Wenn man Kimmich zum Gesicht des Vereins, zum Kapitän und zum Nachfolger von Thomas Müller machen will, warum soll der dann weniger verdienen als jetzt? Das passt nicht zusammen. Zumal Kimmich wieder so spielt wie früher, als er in die Weltklasse aufgerückt ist, seit er mit Vincent Kompany zusammenarbeitet. Natürlich geht es da auch ums Geld, alles andere kann mir keiner erzählen. Ob er jetzt München mag oder nicht: Wertschätzung kriegst du schlussendlich übers Gehalt."

die offene Zukunft von Jamal Musiala und Alphonso Davies:

"Den Bayern muss bei Musiala und auch bei Davies klar sein, dass sie für einen vergleichbaren Ersatz sehr tief in die Tasche greifen müssten. Man würde horrendes Geld für die Alternativen ausgeben müssen, will aber eigentlich sparen. Bei einem Linksverteidiger von Davies‘ Niveau sprechen wir von einer Summe ab 60 Millionen aufwärts. Da kannst du das Geld schlussendlich auch dem Spieler geben, den du schon hast und kennst. Daher wird das noch eine ganz verzwickte Geschichte für den FC Bayern."

Leroy Sane:

"Er hat gegen Leipzig eine engagierte Vorstellung gezeigt und sich dafür am Ende mit seinem Tor belohnt. Aber ich kann meine Einschätzung über ihn nicht von einem Spiel abhängig machen. Und wenn ich das große Ganze betrachte über jetzt fünf Jahre in München, dann ist es mir persönlich einfach viel zu wenig für das, was er gekostet hat und was er verdient. Da erwarte ich ein höheres Maß an Konstanz.

Man braucht ja auch Geld, um andere Spieler zu halten. Und Sane ist kein Kleinverdiener beim FC Bayern, sondern ein Großverdiener. Ich könnte mir da nur eine Verlängerung vorstellen, wenn er zu einem Gehaltsverzicht bereit ist. Ansonsten stehen die Zeichen aus meiner Sicht auf Trennung.“

Florian Wirtz:

"Ohne Frage ist Flo Wirtz ein herausragender Spieler, das sehen wir in jedem Spiel. Die Frage ist halt: Was kostet das Ganze? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für Bayern München oder Real Madrid sehr, sehr teuer werden würde. Und am Ende geht es ja auch darum, was er überhaupt will.

Ich bin jedenfalls nicht der Meinung von Didi Hamann, dass Flo Wirtz und Jamal Musiala nicht zusammenspielen können. Das zeigen sie ja in der Nationalmannschaft, weil beide überragende Fußballer sind. Aber es würde halt ein extrem teures Paket, was es in der Bundesliga so wahrscheinlich noch nie gegeben hat.

Einen Wechsel nach der Saison ins Ausland kann ich mir dagegen ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, weil 2026 die WM ist. Und wenn Wirtz zum Beispiel zu Real Madrid gehen sollte, muss er angesichts der Ablösesumme vom ersten Tag an da funktionieren. Das ist bei einem neuen Klub in einem neuen Land und mit einer neuen Sprache kein Automatismus. Wenn es nicht läuft, kriegst du da sofort Feuer.

Ich könnte mir daher sehr gut vorstellen, dass er noch bis 2026 in Leverkusen bleibt, weil er da weiß, was er hat: Eine Mannschaft, mit der er Titel gewinnen kann.“