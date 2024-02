FC Bayern in der Krise: Alarmierende Zahlen bei drei Schlüsselspielern

Anzeige Leroy Sane, Jamal Musiala und Harry Kane – die Offensive des FC Bayern München hat aktuell eine Ladehemmung. Auch die Daten zeigen, dass die drei Schlüsselspieler in der Formkrise stecken. Von Justin Kraft In der Hinrunde trafen die Bayern nahezu wie sie wollten. Mittlerweile aber sind sie erschreckend harmlos vor dem Tor. Nicht nur, dass sie bei Bayer Leverkusen und bei Lazio Rom ohne Torerfolg blieben, sie erspielten sich auch keine echten Torchancen. Ein Blick auf die Statistiken der letzten beiden Partien genügt: Neun Abschlüsse in Leverkusen, davon nur einer aufs Tor. In Rom waren es immerhin 17 Abschlüsse, allerdings fand keiner davon den Weg aufs gegnerische Tor. Während Jamal Musiala und Leroy Sane sicht ständig festdribbelten, war Harry Kane auf der Suche nach Ballkontakten. In der Hinrunde ging vieles noch leicht von der Hand, mittlerweile wirken die Bayern schwerfällig und ideenlos. Spiegelt sich das auch in den Daten der drei Offensivspieler wieder? ran macht den Check und vergleicht die Leistungen in diesem Jahr mit jenen aus dem vergangenen Kalenderjahr.

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Bundesliga: Spielplan

Bundesliga: Tabelle

FC Bayern: Was ist mit Harry Kane los? Die größte Auffälligkeit: Kane erzielt weniger Tore. 25 waren es im Jahr 2023 für den FC Bayern, hinzu kamen acht Assists. Das sind 33 Torbeteiligungen in 1846 Minuten, also eine Torbeteiligung alle 55,94 Minuten. Ein absoluter Weltklassewert. In diesem Jahr kam der Engländer 630 Minuten lang zum Einsatz. Dabei gelangen ihm drei Tore und keine Vorbereitung. Das entspricht einer Torbeteiligung alle 210 Minuten. Die These, die auch Tuchel zuletzt vertreten hat: Kane ist zu schlecht eingebunden. Man müsse ihn besser füttern. Belegen die Daten diese Behauptung? Im Jahr 2024 kommt Kane laut "FBref" auf rund 27,86 Ballkontakte pro 90 Minuten. Das sind rund vier weniger als in 2023 (32,18). Bei der Anzahl der Abschlüsse ist hingegen kein Unterschied zu sehen: In beiden Jahren sind es 3,71 pro 90 Minuten. Und in der Qualität der Abschlüsse? Expected Goals sind dafür ein guter Gradmesser. Sie schätzen anhand von Vergleichen mit tausenden ähnlichen Abschlüssen, wie wahrscheinlich ein Torerfolg ist. Dabei werden zahlreiche Variablen wie Position, Gegnerdruck und einiges mehr berücksichtigt. In 2024 kommt Kane auf 0,46 Expected Goals pro 90 Minuten, im Jahr 2023 waren es noch 0,89.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayern-Reaktionen nach Hinspiel-Pleiten

Durch die Durch die 0:1-Pleite im Champions-League-Hinspiel bei Lazio Rom steht der FC Bayern im Rückspiel mit dem Rücken zur Wand. Aber wie oft kamen die Münchner eigentlich nach Pleiten in der ersten Partie noch weiter? Die Bilanz seit Einführung des Modus mit Achtelfinale zur Saison 2003/2004 ist verheerend. © sportphoto24 2004/2005, Viertelfinale: FC Bayern München - FC Chelsea 3:2 (nach 2:4)

Der Treffer zur 2:1-Führung von Didier Drogba in der 80. Minute des Rückspiels besiegelte fast schon das Aus. Erst spät drehten die Münchner auf, Paolo Guerrero und Mehmet Scholl sorgten in den Schlussminuten doch noch für den Erfolg im Olympiastadion. Nach dem 2:4 an der Stamford Bridge war das 3:2 aber letztlich zu wenig. © Bongarts 2006/2007, Achtelfinale: FC Bayern München - Real Madrid 2:1 (nach 2:3)

'Ein Hoch auf die Auswärtstorregel' dürften sich die Bayern-Fans im März 2007 gedacht haben. Da die Münchner in Madrid zwei Treffer erzielten und Real in der Allianz Arena nur eines, reichte es für die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld für die Runde der letzten Acht. Dort folgte jedoch das Aus gegen die AC Mailand. © 2007 Getty Images 2008/2009, Viertelfinale: FC Bayern München - FC Barcelona 1:1 (nach 0:4)

Unter der Leitung von Pep Guardiola spielte der FC Barcelona zu dieser Zeit den attraktivsten Fußball der Welt. Das bekam der FCB vor allem im Hinspiel zu spüren, Lionel Messi und Co. sorgten mit einem 4:0-Erfolg schon vor dem Rückspiel für klare Verhältnisse. Das 1:1 war dann natürlich zu wenig. © Claus Bergmann 2011/2012, Achtelfinale: FC Bayern München - FC Basel 7:0 (nach 0:1)

Die Schweizer gewannen zunächst das Heimspiel durch ein Tor des späteren Herthaners Valentin Stocker mit 1:0. In der Allianz Arena ließen die Bayern Basel dann aber keine Chance. Beim 7:0-Sieg steuerte Mario Gomez vier Treffer bei. Für den FCB ging es bis ins Endspiel, in dem man dem FC Chelsea dahoam dramatisch im Elfmeterschießen unterlag. © imago/Eisele 2013/2014, Halbfinale: FC Bayern München - Real Madrid 0:4 (nach 0:1)

In der ersten Saison unter Pep Guardiola ging der FCB mit einer 0:1-Hypothek gegen Real Madrid ins Halbfinal-Rückspiel. Die Hoffnung auf eine Wende war aber nur von kurzer Dauer, bereits nach gut einer halben Stunde lagen die Bayern mit 0:3 zurück. Den Endstand besorgte Cristiano Ronaldo per Freistoß kurz vor Schluss. © imago/Sven Simon 2014/2015, Viertelfinale: FC Bayern München - FC Porto 6:1 (nach 1:3)

Nach dem 1:3 im Hinspiel, in dem vor allem Ricardo Quaresma kaum zu kontrollieren war, drehten die Münchner im Rückspiel auf. Nach 40 Minuten stand bereits ein 5:0 auf der Anzeigetafel, letztlich siegte der deutsche Rekordmeister mit 6:1. Spoiler: Es war das bislang letzte Mal, dass der FCB nach einer Hinspiel-Pleite die nächste Runde erreichte. © imago images/Shutterstock 2014/2015, Halbfinale: FC Bayern München - FC Barcelona 3:2 (nach 0:3)

Dort gelang der Turnaround allerdings diesmal nicht. Wie schon im Viertelfinale ging das Hinspiel verloren, dieses Mal mit 0:3 sogar noch deutlicher. Zwar gelang zu Hause noch ein 3:2-Erfolg, Barca erreichte aber das Endspiel und triumphierte dort über Juventus Turin. © imago/Sven Simon 2015/2016, Halbfinale: FC Bayern München - Atletico Madrid 2:1 (nach 0:1)

Im Jahr nach dem Aus gegen Barca war für die Bayern erneut im Halbfinale Endstation - und wieder gegen einen spanischen Klub. Dieses Mal wurde den Münchnern die Auswärtstorregel zum Verhängnis, der zwischenzeitliche Atletico-Ausgleich durch Antoine Griezmann erwies sich als Gold wert. Robert Lewandowskis Siegtor war zu wenig. © imago/Sven Simon 2016/2017, Viertelfinale: FC Bayern München - Real Madrid 2:4 n.V. (nach 1:2)

Im vierten Jahr in Folge musste sich der FC Bayern München vorzeitig gegen einen Klub aus Spanien aus der Königsklasse verabschieden. Cristiano Ronaldo erzielte bereits beim 2:1-Hinspiel-Sieg Reals in München beide Treffer und traf im Rückspiel, das mit 4:2 nach Verlängerung an Madrid ging, drei Mal. © 2017 Getty Images 2017/2018, Halbfinale: FC Bayern München - Real Madrid 2:2 (nach 1:2)

Wieder Real Madrid und wieder das Aus. Das Hinspiel ging mit 2:1 an den späteren Champions-League-Sieger aus der spanischen Hauptstadt. Im Rückspiel erreichten die Münchner immerhin noch ein Remis, das war aber gleichbedeutend mit dem Aus. © 2018 Getty Images 2020/2021, Viertelfinale: FC Bayern München - PSG 1:0 (nach 2:3)

Die beiden Vorjahresfinalisten FC Bayern und Paris St. Germain trafen im folgenden Frühjahr bereits im Viertelfinale der Königsklasse erneut aufeinander und PSG revanchierte sich für die Finalniederlage. Auf das 2:3 im Hinspiel folgte zwar ein 1:0-Erfolg der Bayern auswärts, das Halbfinal-Ticket buchten aber trotzdem die Franzosen. © imago images/Sven Simon 2021/2022, Viertelfinale: FC Bayern München - FC Villarreal 1:1 (nach 0:1)

Es war eine der großen Überraschungen jener Spielzeit. Die favorisierten Münchner mussten sich dem FC Villarreal zunächst in Spanien mit 0:1 beugen, ehe auch im Rückspiel nur ein 1:1 gelang. Bitter aus FCB-Sicht: Der Ausgleichstreffer durch Samu Chukwueze fiel erst in der 88. Minute. © 2022 Getty Images 2022/2023, Viertelfinale: FC Bayern München - Manchester City 1:1 (nach 0:3)

Der spätere CL-Sieger ManCity war im April 2023 eine Nummer zu groß für den FC Bayern. Das 0:3 aus dem Hinspiel konnte vor heimischem Publikum nicht mehr aufgeholt werden, der FCB musste erneut im Viertelfinale die Segel streichen. © Eibner Bilanz

Der Blick auf die Historie dürfte durchaus Sorge bereiten. 13 Mal unterlag der FCB in einem Hinspiel einer CL-K.o.-Runde, nur drei Mal gelang noch der Einzug in die nächste Runde. Die jüngsten sieben Male schieden die Münchner jedes Mal aus. Ob es ein achtes Mal in Folge gibt, entscheidet sich am 5. März in der Allianz Arena ( Der Blick auf die Historie dürfte durchaus Sorge bereiten. 13 Mal unterlag der FCB in einem Hinspiel einer CL-K.o.-Runde, nur drei Mal gelang noch der Einzug in die nächste Runde. Die jüngsten sieben Male schieden die Münchner jedes Mal aus. Ob es ein achtes Mal in Folge gibt, entscheidet sich am 5. März in der Allianz Arena ( ab 21 Uhr im Liveticker ). © sportphoto24

Viel mehr braucht es nicht, um das Gefühl der schlechteren Einbindung auch mit Daten zu untermauern. Kane hängt aktuell in der Luft, bekommt deutlich weniger qualitativ hochwertige Abschlüsse und versucht es daher häufiger aus schlechteren Positionen.

FC Bayern: Jamal Musiala im Formtief Ein Erklärungsansatz ist die anhaltend schwache Form von Musiala. Der 20-Jährige kommt in dieser Saison auf nur zehn Torbeteiligungen in 25 Partien, lässt seine Klasse zwar immer mal wieder aufblitzen, bekommt aber keine Konstanz in seine Leistungen. Für einen derart jungen Spieler ist das keine außergewöhnliche Situation. Außergewöhnlich ist viel mehr, dass die Bayern sehr abhängig von ihm zu sein scheinen. Kommen von ihm keine bis wenig Impulse, wirkt das Offensivspiel wie gelähmt. Gerade weil Musiala in dieser Saison sehr wechselhaft performt, gibt es auch bei seinen Daten kaum Auffälligkeiten im Vergleich zwischen Hin- und Rückrunde. Bei den Aktionen, die zu einem Schuss führen, ist der Wert beispielsweise stabil bei knapp über vier pro 90 Minuten. Das können Dribblings, Pässe, eingesteckte Fouls oder auch Schüsse sein, die zu einem weiteren Schuss führen. Interessant ist wiederum, dass er im Jahr 2024 nur noch auf 0,3 Aktionen pro 90 Minuten kommt, die zu einem Tor führen. In den restlichen Saisonspielen war dieser Wert bei 1,01.

Anzeige

Eine simple Erklärung wäre, dass die Chancenverwertung der Bayern abgebaut hat. Naheliegend ist aber auch, dass die Abschlussqualität der Münchner schlechter geworden ist und Musiala so zwar immer noch viele Aktionen hat, die zu einem Schuss führen, die daraus entstandenen Chancen aber nicht sehr vielversprechend sind.

Anzeige Leroy Sané bringt die Bayern zur Verzweiflung Am eklatantesten ist der Unterschied bei Sane. Abermals hatte der Nationalstürmer einen starken Start in die Saison – und baute dann ebenso stark ab. Bei ihm setzte der Bruch sogar vor der Jahreswende ein. Bis zum 11. November hatte der Angreifer neun Treffer und sieben Assists auf dem Konto. Das war zu diesem Zeitpunkt eine Torbeteiligung alle 83,5 Minuten. Es folgten fünf Assists und kein weiteres Tor in 1.076 Minuten. Fortan war Sane also alle 215,2 Minuten direkt an einem Treffer der Bayern beteiligt. Auch bei ihm hat die Qualität seines Outputs abgebaut. Bis einschließlich zum 11. November, dem Spiel gegen Heidenheim in der Bundesliga, kam Sane durchschnittlich auf 0,96 erwartete Torbeteiligungen pro 90 Minuten. Seitdem sind es nur noch 0,69. Ebenso bestätigt sich der Negativtrend bei den Aktionen, die zu einem Schuss oder einem Tor führen. Waren es bis zum 11. November noch 6,13 Aktionen pro 90 Minuten, die einen Abschluss zur Folge hatten, sind es jetzt nur noch 4,6. Bei den Aktionen, die zu einem Tor führen, sank der Wert von 0,88 pro 90 Minuten auf 0,59. Der Formabbau von Sane hatte sich schleichend angedeutet, lässt sich mittlerweile aber auch sehr klar an den Zahlen ablesen.

FC Bayern: Ein Spieler- und kein Trainerproblem? Die puren Zahlen sind erstmal nur ein Indikator für die Symptome, weniger aber für die Ursachen. Diese bleiben Interpretation. Ein Ansatz könnte es sein, die Spieler stärker in die Pflicht zu nehmen. Dass Sane im Saisonverlauf dazu tendiert, seine Form ausgerechnet in der entscheidenden Phase zu verlieren, ist nicht neu. Das war auch unter anderen Trainern bereits der Fall. Auch Musialas Formtief könnte man eher in einer persönlichen Schaffenskrise verorten, als Tuchel direkt dafür verantwortlich zu machen. Dass junge Spieler nach einem raketenhaften Aufstieg gern mal mit sich selbst kämpfen, weil die Erwartungshaltung größer wird, ist keine Überraschung. Und doch kommt Tuchel nicht so leicht davon. Abseits aller Zahlen fällt auf, wie verunsichert der FC Bayern im Moment agiert. Daran hat er mit taktisch und personell nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen seinen Anteil. Hinzu kommt, dass er in Interviews häufig eine Ratlosigkeit an den Tag legt, die stutzig macht. Auch die Körpersprache in Rom wurde mehrfach thematisiert. Es scheint, als schaffe es Tuchel nicht, den Spielern die notwendige Sicherheit zu geben und sie so aus ihrer Formkrise herauszucoachen. Also doch ein Trainerproblem? Vermutlich liegt die Wahrheit wie so oft in der Mitte. Während die Spieler in der Pflicht sind, es auf dem Platz unabhängig vom Trainer besser zu lösen, ist Tuchel in der Pflicht, ihnen den Rahmen zu bieten, in dem sie sich am besten entfalten können. Nicht nur die Zahlen belegen, dass das aktuell nicht der Fall ist.