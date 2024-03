FC Bayern - Joshua Kimmich äußert sich zu seiner Zukunft: "Es geht darum..."

Anzeige

Nach dem Spiel gegen Mainz äußert sich Joshua Kimmich zu seiner Zukunft und erklärt, worum es für ihn dabei vor allem geht.

Wie geht es weiter mit Joshua Kimmich? Die Zukunft des Bayern-Stars ist schon seit geraumer Zeit Gegenstand von Diskussionen, nun hat sich der 29-Jährige selbst geäußert.

"Generell ist meine Situation sehr, sehr klar. Ich habe noch über ein Jahr Vertrag. Es hat bisher noch keiner mit mir gesprochen. Ich bin sehr, sehr entspannt", erklärte er nach dem 8:1-Sieg gegen Mainz 05 in der Mixed Zone.

Und weiter: "Am Ende des Tages geht es für mich nur darum, meine Leistung zu zeigen. Wir haben eine Europameisterschaft vor der Tür und dann schauen wir, was abgeht."

Auf die Frage, ob sich der Nationalspieler beim Rekordmeister wohl fühle, hatte Kimmich indes eine klare Antwort: "Ja! Auch in München. Ich habe ja auch einige Kinder hier. Es ist nicht ganz so schlecht hier", so der Nationalspieler, der in der Folge einschränkte: "Auch wenn es in den letzten Jahren sportlich nicht so erfolgreich war. Das muss man ganz klar sagen, dass gerade die letzten zwei, drei Jahre nicht immer super klasse waren und man jeden Abend zufrieden ins Bett gegangen ist. Das ist logisch."